Кондуктор вышел победителем: в Красноярске продавец билетов отправил в нокаут двух пассажиров без масок

В Красноярске продавец билетов отправил в нокаут двух пассажиров без масок. Стоп-кадр видео

В Красноярске кондуктор автобуса вышел победителем в драке с двумя пассажирами-нарушителями. История эта наделала шума в социальных сетях, второй день о ней говорят и рассматривают видео, которое появилось в социальных сетях. Сейчас в салонах автобусов стоит по нескольку камер, так происходящее все было записано. Плюс показания очевидцев.

Итак, автобус 50-го маршрута. В салон на остановке на Матросова заходят двое мужчин. Во-первых, в состоянии алкогольного опьянения, во-вторых, без маски. Кондуктор – молодой человек – попросил их рассчитаться и надеть маски. В ответ один из нарушителей ударил его по лицу. Затем второй подключился и они начали бить парня.

Перепуганные пассажиры постучали водителю, тот остановился и поспешил на помощь. Однако кондуктор к этому времени справился сам – смело ответил хулиганам, и в конце концов, когда открылись двери, кулаками и пинками выкинул их из автобуса. А там и водитель добавил, чтобы ушли и не возвращались.

К слову, экипаж намерен написать заявление в полицию. И департамент транспорта его в этом поддерживает.