Мэр Красноярска прокатился в городском автобусе и отругал кондуктора за неправильное ношение маски

Фото: инстаграм Сергея Еремина

Глава Красноярска решил проехаться в автобусе и понаблюдать за тем, как горожане соблюдают масочный режим и другие превентивные меры. После поездки Сергей Еремин опубликовал пост в инстаграме, где описал то, что увидел в общественно транспорте.

- Вчера проехал на автобусе и обратил внимание, как пассажиры носят маски. Были они, конечно, у всех, но вот надеты по большей части неправильно, не закрывая нос. Отличился этим и кондуктор, пришлось сделать замечание. Хотя кому как не кондуктору быть эталоном соблюдения всех правил. Я понимаю, насколько вы устали от тех условий, что диктует нам пандемия. Но посмотрите, с какими потерями мы её проходим, теряя близких людей, - подчеркивает мэр Красноярска.

Сергей Еремин отметил, что в общественном транспорте практически невозможно обеспечить социальную дистанцию и контакт между людьми очень близок. Поэтому он настоятельно рекомендует постоянно носить маску и антисептик, а также уважать окружающих.

Напомним, что в Красноярске общее количество заболевших перевалило за 90 000, а по последним данным за сутки заболело 490 человек.