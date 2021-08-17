Сама выкармливала с ложечки: трогательная история козленка, которого спасла от гибели Агафья Лыкова

Агафья Лыкова спасла маленького козленка, который после рождения отказался от пищи. Фото: Виктор НЕПОМНЯЩИЙ.

Только четыре месяца, а уже характер! На далекой заимке у реки Еринат в Хакасии снова прибавление, маленький козленок. Смышленый, забавный и очень преданный хозяйке. А она у него необычная - последняя из семьи «робинзонов» Агафья Лыкова. Без преувеличения: самая известная отшельница, во многом благодаря журналисту «Комсомольской правды» Василию Пескову. (Именно он открыл миру судьбу затворников-староверов, бежавших от цивилизации).

Эликсир от Карповны

Впрочем, с 1988-го Агафья Карповна живет в тайге одна. Когда справляется сама, когда – с помощниками. Места тут суровые: трескучие морозы, медведи ходят, как у себя дома. Но она знай поспевает (в свои-то 77 лет) – целыми днями крутится по хозяйству и молится: «Я не одна. Я с Богом!». Кстати, одного из своих питомцев – маленького козленка – бабушка спасла от смерти. Эту историю она поведала директору заповедника «Хакасский» Виктору Непомнящему.

- В Страстную неделю Великого поста одна из козочек Агафьи Карповны принесла двух детенышей. Один оказался совсем слабеньким: отказывался пить молоко, - рассказал в интервью «Комсомольской правде – Красноярск» Виктор Непомнящий.

Вот он, выкормыш отшельницы. Фото: Виктор НЕПОМНЯЩИЙ.

Казалось, еще немного, и малыш погибнет. Но не тут-то было! Хозяйка буквально выкарабкала его с того света. Бабушка Агаша сама поселилась в козлятнике. Прямо там и спала. А все для того, чтобы буквально с ложечки выкармливать кроху. У нее есть верное средство – отвар корня копеечника (его еще называют красным корнем). Сибирские знахари уверены, он может поставить на ноги даже безнадежно больного человека, а здоровому подарить богатырскую силу. Что уж говорить о козленке: отведав «эликсира» из рук отшельницы, быстро пошел на поправку и вскоре вовсю «гарцевал», стуча копытцами.

Полная изба котят

Немногим раньше у Карповны случилось первое «пополнение». Таежная заимка превратилась в усатый-полосатый рай.

- Представляете, полная изба котят! – делились знакомые с ситуацией люди. – Малышня кишела под ногами, Агафье Карповне было с ней не совладать. И она попросила мурзиков пристроить.

Котят сумели переправить на большую землю. Конечно, им пришлось непросто: раньше ели, что сумеют поймать, пить воду бегали на речку, а тут… Вместо леса – машины, вместо мышек – корм из миски, непривычные запахи и звуки… Но потихоньку обвыклись.

А чуть раньше у Агафьи была полная изба котят. Вот - только парочка. Фото: Виктор НЕПОМНЯЩИЙ.

А главное – все нашли себе новых хозяев. Люди с радостью приютили котят от таежной отшельницы. И теперь они с любопытством осваивают городские (и не только) квартиры.

К слову, в этом смысле и для самой Агафьи Карповны нынешний год выдался особенным. У нее появилась новая – добротная и светлая – изба. Ее построили при поддержке мецената и общественного деятеля Олега Дерипаски - в подарок отшельнице. Прежний дом Карповны обветшал, очень коптила печь. А другую в такую постройку было не поставить, опасно. Вот и решили – нужна новая изба. На месте лес валить нельзя, это же заповедник. Но выход (хоть и очень сложный) отыскали: чтобы выиграть время для строительства, в Абакане целиком сложили дом, пронумеровав бревна, а после разобрали. Трактором и тремя машинами доставили избу на базу отдыха у реки Ада (это 250 километров от заимки). А уже оттуда аэролодками материал везли к жилью отшельницы. Плот выдерживал не больше полутора тонн. Так что потребовалось 18 рейсов!

Агафья Карповна рядом со своим новым домом. Фото: Виктор НЕПОМНЯЩИЙ.

Зовет помощницу

- Какие еще новости об Агафье Карповне? Так уж вышло, что за эти две недели мы побывали у нее два раза, - продолжает Виктор Непомнящий. – Настроение у нее бодрое. Шустрая, активная. Правда, просит приискать помощницу-женщину. Меж тем рядом живут сын геолога Ерофея Седова Николай и еще один помощник. Они занимаются тяжелой работой. Но помощницы пока нет. Хотя условия на заимке стали гораздо лучше: есть новый дом с печью, баня…

Хороша новая печка! Фото: Виктор НЕПОМНЯЩИЙ.

По словам директора заповедника «Хакасский», на медведей отшельница больше не жаловалась. Говорят, хозяева тайги сильно мешали строителям возводить новую избу Агафьи. Без страха бродили по огороду и глазели на толпу «пришельцев». Пришлось мужикам серьезно ускориться – отработали ударно, не то слово!

- Тогда мы привезли ей «петарды», отпугивающие медведей, - говорит Виктор Непомнящий. – На днях приехали, хвалила их. Мол, попробовала одну просто так, дюже громкая! Еще я подарил ей что-то вроде переносной «пищалки». Нажимаешь – а оттуда очень громкий и резкий звук. Так Агафью Карповну эта штуковина против медведя только прямо развеселила. Засмеялась: «Что это еще такое?!». Тем не менее у себя оставила.

Бабушка Агафья попросила новый барометр взамен сломанного. Заодно ей привезли и градусник. Фото: Виктор НЕПОМНЯЩИЙ.

В гости без анализов не можно

- Как ее здоровье? Жаловалась, что спину прихватывает. Привозил ей мази, растирания. Говорит, то помогает, то нет. Так она раз намазала, а потом перестала. Сейчас лечится сама. Нагревает камни на костре, сверху укладывает пихтовые ветки, расстилает на них простыню, потом пленку. И так вот прогревает спину на пихтаче. Говорит, помогает.

Между прочим, этот год не особенно щедр на урожай. Ягоды в тайге не так много. Поэтому привезли Агафье виноград, яблоки и мандарины, как просила. Витамины ей не помешают.

Витамины для отшельницы. Фото: Виктор НЕПОМНЯЩИЙ.

Тем паче сейчас у нее пора горячая – надо готовиться к зиме – траву косить, сено запасать для коз. Опять же собирать урожай. Потому что до зимы осталось не так много. Вторая половина октября – и все уже уйдет под снег.

И последнее: не секрет, что Агафья Карповна любит гостей. Так я ей наказал: «Если кого будешь звать, пусть показывают справки. Сейчас болезнь такая ходит! – Знаю, - отвечает. – Мои гости без анализов не приезжают. Так просто их не выпустят.

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