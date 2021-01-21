Дело Анатолия Быкова: следствие доказало его причастность к двойному убийству в 1994 году

Следствие доказало его причастность к двойному убийству в 1994 году Фото: Мария ЛЕНЦ

Завершено расследование уголовного дела в отношении Анатолия Быкова. Речь идет об организации двойного убийства, которое произошло в 1994 году. Напомним, это самое первое из целой цепочки дел 2020 года, за которое Быкова задержали 7 мая в его особняке в «Соснах».

Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия удалось доказать причастность известного политика и бизнесмена к указанным событиям 26-летней давности.

По версии следствия, в первой половине 1994 года 23-летний Александр Наумов входил в организованную группировку, которую возглавлял Анатолий Быков. Между ними произошел конфликт: Наумов посчитал, что доходы распределяются неправильно, а он сам и некоторые его товарищи недополучают своей доли прибыли. Спустя некоторое время в машине, в которой ехал Быков, прогремел взрыв. Он остался жив, но сделал вывод, что взрывное устройство – это как раз дело рук Наумова и его близкого приятеля Кирилла Войтенко.

Убрать обоих обвиняемый поручил хорошему знакомому – Владимиру Татаренкову (прозвище Татарин), а тот подключил еще двоих из своей банды – Сергея Бакурова и Владимира Чучкова. Задача была такая: выследить и убить, чтобы наверняка. Преступление произошло 24 июля 1994 года на территории Свердловского района. Наумов и Войтенко ехали в машине, непосредственные исполнители – Бакуров и Чучков – расстреляли их из автомата и пистолета.

Бакуров был приговорен к пожизненному заключению за это убийство. Чучкову обвинение предъявлено заочно, потому как он до сих пор скрывается от правосудия. Татаренков уже отбыл назначенное ему наказание – 13 лет колонии. Совпадение это или нет, но Анатолия Быкова задержали через некоторое время после того, как Татаренков вышел на свободу.

За несколько месяцев, пока длилось следствие, были собраны 18 томов документов, результатов экспертиз, свидетельских показаний. Были учтены показания Владимира Татаренкова и Сергея Бакурова. Они и раньше заявляли о причастности Быкова. Но тогда они пытались уйти от ответственности и свою вину не признавали.

- Проведение следственных действий по уголовному делу было завершено в сентябре 2020 года и с того момента до 25 декабря 2020 года обвиняемый Быков и его защитники знакомились с материалами уголовного дела, содержащимися в восемнадцати томах. В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления дела в суд, - сообщили в краевом следкоме.

Добавим, что на Анатолия Быкова заведены еще четыре уголовных дела: организация и руководство преступным сообществом в 90-е годы, убийство бизнесмена Андрея Неколова, подстрекательство к убийству Андрея Грабовского, неуплата налогов на десятки миллионов рублей.

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