В Красноярском крае учебный год начался для 650 тысяч детей Фото: Мария ЛЕНЦ

Сколько школьников и студентов начнут учебу 1 сентября в Красноярском крае 2021

В Красноярском крае для дошколят, школьников и студентов начался новый учебный год 2021-2022. В части школ праздничные линейки уже начались, где-то планируют начать празднование в 12 часов, а в некоторых учебных заведениях мероприятия отменили. Рассказываем, сколько детей пошли в школу 1 сентября в Красноярском крае 2021.

Так, 1 сентября в Красноярском крае 2021 в школы пойдет 361 тысяча школьников. Первоклассников среди них – 39,6 тысяч. Двери детских садов в Красноярском крае откроются для 153,7 малышей.

Новый учебный год начался и для красноярских студентов. Так, в вузах края получать высшее образование будут 70 тысяч студентов. Колледжи и техникумы примут 64,9 тысяч новых учеников. В общей сложности в учебных заведениях края учебу начнут почти 650 тысяч человек.

Как пройдут линейки в школах в Красноярском крае 2021

В минобре Красноярского края сообщают, что праздничные линейки в честь Дня знаний 2021 будут проводиться на улицах для одной параллели, присутствие родителей разрешено.

Если же погода не позволит отмечать праздник на улице, тогда мероприятия можно провести в помещениях для одного класса, но без родителей.

Как будут доставлять детей к школам в Красноярском краев 2021

В новом учебном году более 21 тысячи школьников будут развозить к 446 учебным заведениям. Для учеников будут работать 716 школьных автобусов. Все они оснащены навигационной системой ГЛОНАСС и полностью безопасны для детей.

Добавим

Краевой Роспотребнадзор опубликовал напоминание ученикам, родителям и учителям на 1 сентября 2021:

- Управление Роспотребнадзора рекомендует помнить о личных мерах профилактики против COVID-19: использовать антисептики, маски и соблюдать социальную дистанцию. Пусть праздник будет ярким и запоминающимся!

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