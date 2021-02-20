Рыбалка в Красноярске 2021: карта рыбных мест

Рыбные места в окрестностях Красноярска 2018: где ловить рыбу? Фото: Мария ЛЕНЦ

Рыбные места под Красноярском: где ловить? Для начала - ловите «клевую» карту-2021 от «Комсомолки». Почему «клевую»? Потому что там - клюет! Поехали!

...Летом каждый мечтает сменить уличную духоту на зеленую травку и свежий воздух. Отдохнуть на даче, на базе, в палатке или просто провести несколько часов, наслаждаясь прохладной водичкой где-нибудь на живописном берегу. Позагорать, искупаться, поесть шашлыков. И, конечно же, порыбачить! С советами профессионалов это будет легко!

Залив на Красноярском водохранилище Шумиха

Где находится

В 50 километрах от Красноярска, рядом с плотиной Красноярской ГЭС.

Как добраться

Проехав 54 км от города, через Дивногорск, по дороге М-54, обратите внимание на табличку «Море 3» Свернув с трассы, вы попадете в Красноярское водохранилище, где на левом берегу находится нужный залив.

Что ловится

Лещ, сорога, окунь, ерш. Реже - щука, хариус, налим.

Особенности

Одно из ближайших к Красноярску мест для рыбалки. Можно порыбачить с берега, а можно переплыть на обычной висельной лодке. Кроме того, это место – лакомый кусочек для желающих позагорать и искупаться в прохладной воде.

Летом каждый мечтает сменить уличную духоту на зеленую травку и свежий воздух Фото: Мария ЛЕНЦ

Река Кача (от поселка Солонцы)

Где находится

От поселка Солонцы и выше

Как добраться

На личном транспорте до деревни Сухая, сворот направо к реке.

Что ловится

Хариус, елец, окунь, пескарь, щука

Особенности

Место в черте города, что очень удобно для начинающих рыбаков, не готовых далеко ехать за первым уловом. Красивые места, минимум конкурентов, но максимум комаров.

Место в черте города, что очень удобно для начинающих рыбаков, не готовых далеко ехать за первым уловом Фото: Мария ЛЕНЦ

Озеро Мясокомбинат

Где находится

Ул. Мясокомбинат

Как добраться

Одно из преимуществ этого места – возможность добраться на общественном транспорте - ост. Мясокомбинат (Мясокомбинатский пруд) - автобус №52, 87, 137. Кроме того, можно воспользоваться личным авто, в таком случае выезд на улицу Калинина до улицы Мясокомбинат.

Что ловится

Карась

Особенности

Здесь находится открытый и бесплатный пляж, так что после хорошего улова можно отдохнуть на берегу и искупаться. Правда, чистотой озеро не отличается, а на пляже ступить некуда из-за мусора, который оставляют отдыхающие.

Река Базаиха (от Бобрового лога и до черты города)

Где находится

Протекает на территории Манского и Березовского районов

Как добраться

Можно добраться на автобусе – остановка Базаиха (ул.Свердловская). Маршруты: 19, 37, 50, 54, 78, 80 (по выходным). Если располагаете личным авто, то поворот с улицы Свердловская в сторону Бобрового лога.

Что ловится

Хариус, ленок, таймень

Особенности

Интересный пешеходный маршрут. Свежий воздух и чистая вода. Река левым берегом граничит с заповедником «Столбы», поэтому опасайтесь диких животных.

Свежий воздух и чистая вода Фото: Мария ЛЕНЦ

Бирюсинский залив на Красноярском водохранилище

Где находится

В 50,5 км от Красноярска, рядом с плотиной Красноярской ГЭС

Как добраться

Добраться можно либо через Дивногорск по трассе М-54, либо через Зеледеево по М-53. Необходимо доехать до деревни Бирюса, свернуть с трассы, переехать мост через Бирюсу и повернуть направо. Через 300 метров будет сворот направо, далее прямо по дороге. После этого придется 6-7 км проехать по лесной дороге, но учтите возможности своего автомобиля. Летом можно добраться на катере, моторной лотке 25 км по Красноярскому водохранилищу.

Что ловится

Щука, окунь, лещ, плотва, карась

Особенности

Один из самых больших заливов на Красноярском водохранилище, притом теплый. Рыболова тут ждет много рыбы и комфортные условия.

Позагорать, искупаться, поесть шашлыков. И, конечно же, порыбачить! Фото: Мария ЛЕНЦ

Советы начинающим рыболовам:

1. Нельзя ехать на незнакомый вам водоем вслепую, обязательно возьмите с собой кого-то, кто там уже бывал и может вам помочь. Тем более, не стесняйтесь обратиться за помощью, если у вас нет навыков рыбной ловли.

2. Обратите внимание на погоду – если облачно, вероятно, клев будет плохой.

3. Самая доступная рыба, которую можно поймать без больших денежных затрат и недалеко от города – карась.

4. Если хотите поймать, например, карп-сазана, придется раскошелиться. Стоимость снастей для этой рыбы исчисляется несколькими десятками тысяч.

5. Если ваша цель пескарь или елец, придется отъехать дальше от города, а вот хариуса можно попробовать выловить и в Красноярске.

6. Собираясь летом на рыбалку, не забудьте взять с собой средство от комаров.

7. Бейсболка с длинным козырьком послужит защитой и от солнца, и от дождя.

8. Солнцезащитные очки необходимы именно поляризационные. В них вы откроете для себя много нового, глядя в воды водоема, а солнце при этом совершенно не будет создавать слепящие блики.

9. Возьмите соль. А вдруг будет, что посолить?

10. Ну и не забудьте удочку, а то вдруг придется объяснять, откуда у вас рыба?..

ЧТО ПОЧЁМ

Удочка (4-6 метров) – от 500 до 1500 рублей

Поплавок – от 50 до 100 рублей

Леска – от 50 рублей

Набор крючков и грузил – от 100 рублей

Наживка (червь, опарыш, хлеб) – от 30 рублей

Прикормка – от 100 рублей

За помощь в подготовке материала благодарим профессионального рыбака Бориса Еремеева