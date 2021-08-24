В Красноярске Проспект Мира снова станет пешеходным

В Красноярске анонсировали возвращение проекта «В центре Мира» Фото: Мария ЛЕНЦ

Проект «В центре Мира» в Красноярске был запущен 5 июня 2021 года. На выходных проспект Мира становился пешеходным. Движение и парковку на главной улице Красноярска запрещали с 18:30 часов пятницы до 23:00 часов воскресенья. На это время проспект Мира становился пешеходным, на территории организовывались различные мероприятия, появлялись локации с развлечениями и тд.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Однако долго проект продержаться не смог. Несмотря на большой отклик со стороны красноярцев, «В центре Мира» был закрыт во второй половине июня из-за очередной волны коронавируса. Официально проект был заморожен, но злые языки утверждали, что возобновления не последует. Ошиблись.

24 августа официальный аккаунт «В центре Мира» ожил и сообщил, что проект возвращается уже на грядущих выходных – 28 и 29 августа.

Фото: v_centre_mira

Свободно гулять можно будет от улицы Обороны до Перенсона. Перекроют движение уже в 20:30 27 августа. Программу мероприятий организаторы пока держат в секрете.

Мэр Красноярска Сергей Еремин прокомментировал возобновление проекта:

- Сегодня, по мнению специалистов, ситуация с коронавирусом позволяет запустить проект вновь. Количество вакцинированных в Красноярске растёт, часть ковидных госпиталей завершили свою работу. Но здоровье красноярцев по-прежнему остаётся одной из наших главных общих задач. Поэтому прошу вас не забывать соблюдать социальную дистанцию, чаще обрабатывать руки и стараться носить маску даже на улице, - рассказал градоначальник.

Глава города добавил, что завершить проект планируется в середине сентября. Но он может быть и продлен, если позволит погода.