В Красноярске проспект Мира впервые стал пешеходным на все выходные

Не останавливает ливень только детей, малыши готовы гулять в любую непогоду Фото: Мария ЛЕНЦ

Несмотря на проливной дождь, проспект Мира стал пешеходным на все выходные. Улицу начали перекрывать вечером 4 июня, тогда же на проспекте появились первые гуляющие, наслаждающиеся уходящим теплом.

Фото: Мария ЛЕНЦ

На эти выходные в «Центре Мира» была запланирована обширная программа мероприятий, но из-за непогоды большая часть отменилась.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Отменяются все спортивные и детские мероприятия, съемок на «Стакане» тоже не будет. Но уютный гитарный квартирник в беседке в сквере Пушкина состоится, - сообщают в официальном аккаунте проекта.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Из-за дождя красноярцев на ставшем пешеходным проспекте практически нет, но есть и те, кого не остановила непогода. Например, сибирские молодожены на небесно-голубом скутере.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Также проект посетил и мэр города Сергей Еремин. Руководитель призывает не обращать внимание на непогоду и насладиться новым пространством.

Фото:instagram.com/v_centre_mira/

В официальном аккаунте «В центре Мира» горожан также приглашают надеть резиновые сапоги, захватить яркие зонтики и прогуляться по центру, надеясь, что к вечеру погода смилостивиться и позволит воплотить хотя бы часть задуманного.

Напомним, что Проспект Мира станет пешеходным на два дня в неделю – по выходным, начиная с конца мая и по сентябрь, пока стоит теплая погода. Инициатива принадлежит администрации города, в марте в соцсетях проводилось голосование на эту тему, которую красноярцы поддержали. Многие вовсе предлагали убрать транспорт с проспекта на три летних месяца. Но тогда вся нагрузка легла бы на параллельные улицы – Карла Маркса и Ленина. Так что пока остановились на таком вот варианте выходного дня.