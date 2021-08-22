Думал дерево, оказался бивень: любопытный якутянин обнаружил 70-килограммовый артефакт из Ледникового периода

Любопытный якутянин обнаружил 70-килограммовый артефакт из Ледникового периода. Фото: пресс-служба Чурапчинского района Якутии

Какие только тайны не хранит якутская земля. Здесь периодически находят послания из ледникового периода – то кости мамонта, то шерстистого носорога, древнего быка или медведя. Порой находки в таком отличном состоянии, что ученые многих институтов мира спорят, кому они достанутся для изучения.

А три года назад, не поверите, житель республики даже выставил на интернет-аукционе шапку из шерсти мамонта за 10 тысяч долларов. Правда, история умалчивает, нашелся ли покупатель или нет.

Однако все вышесказанное не означает, что останки ископаемых животных валяются под ногами, совсем нет. Они такие же редкие, как и в других регионах. Просто любая такая находка в наш век интернета сразу становится достоянием общественности.

Вот и о новом древнем раритете мы узнали именно из интернета: администрация Чурапчинского района республики рассказала в своем аккаунте в «Инстаграме» о жителе села Хатылы. На днях Семен Дорогунов отправился на местное озеро и обратил внимание на обрушившийся берег. Из земли торчало нечто светлое, изогнутое. Сначала он подумал, что это дерево. Но признает: любопытство взяло вверх.

Мужчина обратил внимание на обрушившийся берег. Фото: пресс-служба Чурапчинского района Якутии

Добрался до места обрушения, потянул, подкопнул своей саперной лопатой – и в руках его оказался самый настоящий бивень мамонта. Да такой тяжелый, что мужчине пришлось приложить усилие, чтобы вытянуть его. Оказалось, что вес находки – 70 килограммов, а длина – 2,5 метра. Бивень очистили от грязи и привезли домой. Семен уже знает, как он им распорядится – передаст в местный краеведческий музей.

К слову, чуть раньше другой житель этого же района обнаружил останки древнего быка. И если представить размеры ископаемого животного и сравнить его с современными, то последние заметно уступают своим древним предкам.

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