Уникально сохранившуюся тушу древнего носорога обнаружили в Абыйском районе Якутии. Об этом сообщает портал ЯСИА со ссылкой на ученых из Академии наук Республики Саха.В чем редкость находки? В том, что сохранность туши шерстистого носорога составляет 80%. У него уцелела даже часть внутренностей (не говоря о прочем).«Абыйского носорога уже сейчас можно назвать единственным в мире: ранее не находили даже костных останков особей такого возраста, не говоря уже о сохранившихся тушах животных. Как правило, это были либо детеныши, либо взрослые особи», - говорит Альберт Протопопов, руководитель отдела изучения мамонтовой фауны.До этого самым сохранившимся считали колымского носорога, его останки нашли на Колыме в 2007-м году. Тело абыйского будет передано для изучения в Академию наук.КОНКРЕТНОАбыйского носорога отыскали в августе 2020 года районе реки Тирехтях. Это местность, уже известная палеонтологам: в 2014-м там нашли тушу детеныша шерстистого носорога, а в 2019-м – двух пещерных львят.Предварительно: найденный в прошлом году носорог, по всей видимости, утонул в реке. Ему было года 3-4, не больше. Степень сохранности туши позволит исследователям изучить особенности вида.