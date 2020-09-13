Сохранился даже нос: в Якутии оленеводы нашли уникальную мумию доисторического медведя

В Якутии оленеводы нашли мумию доисторического медведя. Фото: сайт Северо-Восточного федерального университета

В Якутии обнаружили мумию доисторического медведя. Сенсационную находку случайно сделали на острове Большой Ляховский местные оленеводы (остров входит в архипелаг Новосибирских островом, между морями Лаптева и Восточно-Сибирским). Нашедшие поразились: туша прекрасно сохранилась – нос, зубы, шерсть, конечности. Ранее в этих местах находили тушу мамонта, а теперь вот медведь.

Информация дошла до НИИ прикладной экологии Севера Северо-Восточного федерального университета и лаборатории Музей мамонта. Пока что находка остается на месте и тщательно охраняется.

О точном возрасте находки говорить рано. По предварительным предположениям, она может относиться к Каргинскому межледниковью. Для понимания, это период охватывает длительный интервал времени приблизительно от 50 000 до 25 000 лет назад.

- Необходимо провести радиоуглеродный анализ, чтобы определить абсолютный возраст медведя. Автор находки передал право исследования ученым СВФУ, в будущем будет подготовлена научная программа по ее комплексному изучению, – прокомментировал старший научный сотрудник, кандидат биологических наук лаборатории Музей мамонта Максим Чепрасов.

Научный мир уже гудит: этот вид медведя считается вымершим 15 тысяч лет назад, а приблизительный возраст мумии может составить 39 – 40 тысяч лет. Раньше находили только фрагменты этих животных, как правило, кости и черепа. А тут – целая туша, с мягкими тканями и внутренности на месте. Поистине сенсация.

Скорее всего, изучать доисторического медведя будут всем миром – планируют международный научный проект. С помощью самых современных методов проведут молекулярно-генетические, клеточные, микробиологические исследования.

Как бы между делом в СВФУ обмолвились, что другая находка этого вида сделана и в Абыйском районе Якутии, но пока она не изучена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«А где же мальчик?» - найденную в Туве мумию долго считали воином, а она оказалась амазонкой

Ученые провели генетическое исследование, которое принесло неожиданные результаты. Лето 1988 года, археологическая экспедиция работает на могильнике Сарыг-Булун в Центральной Туве. Здесь обнаружено уникальное по своей сохранности захоронение скифского периода, которое вызвало большой интерес в научном сообществе. Два кургана датированы приблизительно VII веком до нашей эры. В них семь захоронений с бесценными артефактами. Шесть из них – обычные могилы. А седьмое вызвало у археологов особый восторг и трепет (подробнее).