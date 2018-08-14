Мамонтов нет, а шапка есть: якутянин просит 10 000 долларов за головной убор из шерсти доисторического животного

СЕГОДНЯ 08:48 2018-08-14T09:24:35+03:00

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Кому-кому, только одному! Если верить объявлению, появившемуся в Интернете, житель Якутии продает настоящую диковинку: шапку из шерсти мамонта. Предыстория такова: некий строитель Владимир Аммосов купил у своего дяди мешок шерсти доисторического животного. Тот, в свою очередь, собрал ее на «мамонтовом кладбище» вблизи села Казачье Усть-Янского района Якутии. Сколько племянник заплатил за шерсть, история умалчивает, но что с ней сделал, известно: отдал мастеру с просьбой свалять шапку.

- В Якутии мы делаем традиционные круглые шляпы из конского волоса, так почему бы не попытаться использовать шерсть мамонта и создать что-то действительно уникальное? Таких раритетов отродясь ни у кого не было, - рассказывает Владимир.

Мастер не отказал. Спрял нить, потом связал круглую шапку. Видом от обычной ничем не отличается. Разве что колючая - страсть.

- Считайте, что это такой натуральный массаж, - рекламирует товар Владимир.

Всем шапка хороша, да больно колючая. Фото: «Siberian Times»

Свой эксклюзив он теперь пытается продать за 10 тысяч долларов. А чтобы не подумали, что сочиняет небылицы, заручился справкой из Музея мамонта Северо-Восточного федерального университета. Директор Музея Семен Григорьев (со слов владельца шапки) якобы сам лично ее опробовал:

- Это самая колючая шапка из всех, которые я когда-либо надевал. У нее совершенно нет запаха, но, в отличие от, скажем, зубра, у мамонта была очень грубая шерсть, - якобы оценил директор

Интересно, как скоро на эту шапку найдется покупатель? Ведь 10 тысяч долларов – по нынешнему курсу почти 700 тысяч рублей – цена немаленькая.

Если не верите - вот вам справка о подлинности. Фото: «Siberian Times»

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ

В музее мамонта, он находится при Северо-Восточном федеральном университете, сейчас почти никого нет – и руководитель, и научные сотрудники дружно отправились на раскопки.

Правда, не за тем, чтобы вслед за предприимчивым Аммосовым навалять шапок из шерсти мамонтов – цель чисто научная:

- В Батагайской котловине на севере Якутии (это кратер в вечной мерзлоте, который уходит вглубь на сотню метров, достигает километра в длину и 800 метров в ширину), нашли скелет мамонта с мягкими тканями и шерстью, - рассказали «Комсомольской правде» оставшиеся в учреждении специалисты. – А еще здесь недавно раскопали тушу жеребенка ископаемой лошади.

На вопрос, - а был ли мальчик, то есть шапка, здесь говорят – вы, журналисты, нам уже все телефоны оборвали! До отъезда руководитель музея Семен Григорьев вроде как «ту шапку видел, в руках держал». Но подтвердить (или опровергнуть) это сможет не ранее 16 августа, когда вернется из экспедиции.

Что касается, можно ли вот так запросто за поселком «начесать» доисторической шерсти, здесь пока пожимают плечами: а почему нет? В Якутии немало «мамонтовых кладбищ». Местные, да и приезжие, активно зарабатывают (незаконно, конечно) на продаже костей, бивней. А вот до шапок еще никто не додумывался. Правда, своего хозяина она еще не нашла. Иностранцы, может, пока не прослышали про редкую штучку. А нашим то ли дорого, то ли сомневаются: ой ли из мамонта?