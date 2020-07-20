«А где же мальчик?» - найденную в Туве мумию долго считали воином, а она оказалась амазонкой

Ученые провели генетическое исследование, которое принесло неожиданные результаты. Фото: пресс-служба Московского физико-технического университета

Лето 1988 года, археологическая экспедиция работает на могильнике Сарыг-Булун в Центральной Туве. Здесь обнаружено уникальное по своей сохранности захоронение скифского периода, которое вызвало большой интерес в научном сообществе. Два кургана датированы приблизительно VII веком до нашей эры. В них семь захоронений с бесценными артефактами. Шесть из них – обычные могилы. А седьмое вызвало у археологов особый восторг и трепет.

Вскрывая погребение, археологи осторожно, вручную, сняли плотный слой земли и камней. Под ними обнаружили деревянную колоду из лиственницы. Ствол выдолблен изнутри, а под плотно закрытой крышкой – неплохо сохранившиеся мумифицированные останки. Благодаря тому, что лиственница имеет консервирующиеся свойства и плохо поддается гниению, плюс отсутствие воздуха способствовало тому, что внутри образовался специфический микроклимат. Поэтому и произошел естественный процесс мумификации, говорят специалисты.

Когда в 1988 году археологи вскрыли колоду, они обнаружили хорошо сохранившиеся мумифицированные останки. Фото: пресс-служба Московского физико-технического университета

Открыв крышку, ученые увидели тело подростка 12 – 14 лет. Богатая одежда указывала на его знатное происхождение: кожаный головной убор, расписанный красной краской, шуба из меха тушканчиков, украшения. И оружие, древнее скифское оружие – лук, чекан и украшенные орнаментом стрелы. Однозначно, при жизни молодой человек был воином или собирался стать им. Наверняка был сыном знатного скифа или даже сыном вождя племени. Одним словом, никто не сомневался, что найденная мумия – это мальчик.

Стрелы амазонки были покрыты орнаментом. Фото: пресс-служба Московского физико-технического университета

Однако...

- Наука не стоит на месте, появляются новые методы, которые позволяют археологам дополнить исторические исследования генетическими. Это наукоемкий и сложный процесс, с помощью его можно прочитать, что записано в геноме. Его могут провести всего несколько лабораторий в мире. Одна из них – лаборатория исторической генетики Московского физико-технического института. Прошло много лет с момента находки тувинской мумии. И вот появилась возможность сделать еще одно исследование, - рассказала «Комсомольской правде»-Красноярск представитель института Татьяна Небольсина. – Нашим ученым дали биологический материал, чтобы установить происхождение этого мальчика. Но когда начали работать с ними, очень долго искали среди хромосом, а где же мальчик?

Сотрудники лаборатории исторической генетики МФТИ, слева направо Ирина Альборова, Харис Мустафин, Алина Мацвай. Предоставлено Харисом Мустафиным, МФТИ

Для генетического анализа в лабораторию были предоставлены три зуба и часть кожи. Сначала их очистили, затем измельчили в костную муку. Для определения пола проводилась количественная и качественная оценка ДНК, а также анализ гена амелогенина с помощью ПЦР (это метод молекулярной биологии, благодаря которому можно значительно увеличить малые концентрации определенных фрагментов ДНК в пробе). Это заняло несколько месяцев.

Рассказывает Харис Мустафин, заведующий лабораторией исторической генетики МФТИ, который и проводил исследования:

- Нам предложили провести исследование на предмет происхождения этого юного воина по отцовской линии. Мы очень старались. Видели бы вы, сколько переживаний было, когда у нас не получалось. Когда посмотрели по фрагментам ДНК, возникла гипотеза: мы увидели и короткие, и длинные локусы, а локусов, связанных с Y-хромосомой, — нет. Основываясь на этих результатах, мы предположили, что имеем дело не с юношей, а с девушкой, которая была захоронена таким своеобразным образом. И после комплекса исследований, которые мы провели еще несколькими способами, очень подробно и тщательно, доказали, что имеем дело с останками юной девушки, которая, видимо, росла и воспитывалась как молодой воин.

Реконструкция внешнего облика царя и царицы из могильника скифского времени «Аржан-2». Фото: Национальный музей Тувы

Вот такой неожиданный получился результат. Но ученые не разочарованы, напротив – считают это огромным везением. Во-первых, удалось узнать много нового в социальной истории скифского общества того времени (а речь, напомним, идет о VII веке до нашей эры). А во-вторых, вновь нашел свое материальное подтверждение миф об амазонках. К слову, мумии теперь дали такое имя – Амазонка из Тувы.

Благодарим за помощь в подготовке статьи Национальный музей Тувы: сотрудники хранилища показали, как могли выглядеть представители скифских времен, к одному из которых и принадлежала найденная в Сарыг-Булуне Амазонка.