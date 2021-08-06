«По темноте не хожу, страшно»: таежную заимку Агафьи Лыковой окружили наглые медведи

Сотрудники заповедника "Хакасский" много лет помогают отшельнице. Фото: предоставлено Виктором Непомнящим.

Седенькие волосы убраны под неброский платок, поверх платья – лЕстовка (четки у старообрядцев в виде лестницы в Небо). Маленькая, хрупкая… А рядом никого, лишь тайга – на сотни километров. Между тем на заимку Агафьи Лыковой зачастили медведи, рассказал «Комсомольской правде – Красноярск» директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий. «Обнаглели, - сетует 76-летняя отшельница. – Бродят вокруг. По темноте из дому не выхожу, страшно».

Ведро, петарды и молитва

Напомним, хозяева тайги досаждают Карповне уже не первый годы. В прежнее время бабушка отпугивала незваных гостей, колотя в пустое ведро. Сразу уносили ноги – уж очень не любят резкие неприродные звуки.

Как-то косолапый с голодухи заявился на заимку Агафьи. Лез мордой в окно, а после «уселся» прямо за стол во дворе. Страху натерпелась, конечно. Но выход нашла: успела запустить небольшую петарду (ее специально оставили сотрудники заповедника «Хакасский», они опекают бабушку). Ошалев от огненной вспышки, зверь кинулся обратно в чащу.

В нынешнем году вплотную к заимке Карповны подобралась медведица с медвежатами. Фото: парк "Ергаки".

А в другой раз отшельница спаслась от медведя… молитвой. Вместе с помощницей Карповна пошла в тайгу за шишкой, аж на неделю. И их заприметил медведь, стал нарезать круги, глухо ворчать. Они и костер запалили (хищник не жалует запах горелого), и ложками гремели – нет, даже не думал убираться. Тогда Агафья принялась молиться Богородице да Николаю-угоднику. И случилось чудо – медведь их не тронул!

Повадилась медведица с детенышами

- Год в этом плане у нас напряженный, - пояснил «Комсомольской правде – Красноярск» Виктор Непомнящий. – Весна была затяжная. Ореха нет, ягода (брусника, черника) есть тоже не везде, кормовая база очень слабая. Медведи будут долго набирать жир – в спячку, возможно, залягут поздно. Вот и захаживают на заимку Агафьи. В этом году там появилась медведица с детенышами.

"На все воля Божия", говорит отшельница. Молится и никогда не теряет присутствия духа. Фото: предоставлено Виктором Непомнящим.

Самая большая активность зверя пришлась на конец мая – июнь. Чтобы защитить Агафью, мы направили на заимку несколько человек, группу вооруженных инспекторов. Привезли ей специальные средства для защиты от медведей - «петарды». Так что ситуация непростая, но опасений не вызывает. Тем более на заимке с Агафьей живет помощник-волонтер. Если что, подмога имеется.

Клещи и «корона»

Сейчас вода в реке Еринат (на крутом склоне у которой живет Агафья) упала, добраться до заимки трудно. Но, когда позволят условия, инспекторы обязательно навестят отшельницу.

- Собираюсь сам, плюс держу все на личном контроле, - заверил Виктор Непомнящий. – Нет ли угрозы коронавируса для Агафьи Карповны? Отмечу: все наши инспекторы привиты. Помощники, которые привозят ей необходимые вещи, непременно сдают тесты. И третье: мы - по согласованию с Митрополией Русской Старообрядческой церкви - практически полностью отказываем посторонним в посещении отшельницы. Если какой-то «борт» идет к ней, прописываем обязательным условием – соблюдение дистанции, наличие всех нужных справок. И последнее: мы навещаем Агафью Карповну исключительно по ее просьбе. В других случаях – не рекомендуем посещать и не даем разрешения. К слову, про пандемию она знает. Как человек глубоко религиозный молится за нас. И считает – «На все воля Божия».

Однажды отшельницу от зверя защитила молитва. Фото: предоставлено Виктором Непомнящим.

… В свои 76 лет бабушка Агафья вся в трудах. Днями, месяцами, годами. Поди-ка заготовь сено и дрова, травы и коренья на зиму, натаскай воды, налови рыбы на засолку, подои козу, растопи печь, замеси тесто, чтобы испечь хлеб… Такое не всегда под силу и молодому. Но об иной участи она не помышляет, на «большую землю» не собирается. «Так не можно!»: вот и управляется – когда с помощниками, а когда и сама. «Но я не одна, - качает головой, - я с Богом».

- Глухомань, тяжелые условия, опять же медведи. А как она от клещей спасается? – обсуждают в соцсетях. – Их же в лесу тысячи, от каждого не спрячешься.

- Просто не обращает внимания, - говорит директор заповедника «Хакасский». – Клещ присосался, она его вытащила, и все тут. А здесь клещи и энцефалитные встречаются, бывает. Могу лишь предположить, основываясь на личных наблюдениях: видимо, люди, которые постоянно живут в тайге, имеют иммунитет, который их защищает. Либо же Господь оберегает бабушку (улыбается).

СПРАВКА КП

Агафья Лыкова – единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденной геологами в 1978 году в Западных Саянах. Многие годы отшельники старались уберечь семью от влияния мира. К моменту обнаружения их было пять: глава семейства Карп Иосифович, сыновья Саввин (45 лет), Димитрий (36 лет) и дочери Наталья (42 года), Агафья (34 года). В 1981 году один за другим умерли трое из детей (Саввин, Димитрий и Наталья), а в 1988 году ушел из жизни Карп Иосифович.

Бабушка Агафья рассказывает: медведи досаждают ей много лет. Фото: предоставлено Виктором Непомнящим.

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