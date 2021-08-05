В Хакасии произошло массовое убийство: погибла семья из пяти человек

В Хакасии произошло массовое убийство Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии произошло массовое убийство. Как сообщает 19.RUS в поселке Джирим местный житель убил пять человек. Известно, что он отсидел за убийство двоих человек и всего два месяца назад вернулся в родной поселок после освобождения. На месте сейчас работают следователи - в ближайшее время может появиться более подробная информация. По данным из нашего источника, обнаружены тела четверых человек, пятую предполагаемую жертву ищут, - но, скорее всего, он тоже убит.

Джирим находится в популярном туристическом Ширинском районе Хакасии, у озера Джиримское, в 46 километрах от райцентра Шира. Здесь чуть меньше 400 дворов, а национальный состав жителей смешанный: русские, украинцы, хакасы, чуваши. Из инфраструктуры не много: школа и местный ДК.

В Джиримском сельсовете «КП-Красноярск» рассказали, что глава лично отправился на место происшествия. В администрации Ширинского района ситуацию комментировать отказались:

- Сейчас там на месте работают полицейские. У нас никакой информации нет.

В СК сообщают, что тела были обнаружены на территории домовладения. Мужчина не пожалел целую семью. В отношении 36-летнего мужчин завели уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии":

- На месте происшествия на территории домовладения обнаружены тела хозяйки дома, ее супруга, ее сына, ее малолетней внучки, брата супруга без признаков жизни с колото-резаными ранениями в области различных частей тела, - сообщает следком.

Сейчас на месте работают полицейские и следователи.

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