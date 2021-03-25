«Не пощадил даже спящих малышей»: убийца вырезал семью друга с двумя детьми и сел пожизненно, а скрутившего его полицейского наградили

Полицейский Алексей Дьяконов голыми руками скрутил убийцу семьи с двумя детьми. Фото: МВД по Республике Саха.

Илюше* было только пять, Костя учился в первом классе… Веселые, смышленые, похожие на папу. Теперь они улыбаются только с фото, оба погибли в один день – почти год назад 29 марта 2020-го. Братишек, их маму Светлану Б. и бабушку Тамару Ивановну – зверски убили. Резню в Якутске устроил приятель отца Виктор. 28 лет, есть судимость. В живых остался глава семьи, его не было дома.

Из всей семьи в живых остался только отец. Фото: архив семьи.

Изверга, который лишил жизни четырех человек, поймали почти сразу. При задержании он отчаянно сопротивлялся. Выпрыгнул из окна, полоснул ножом оперативника Алексея Дьяконова. Но тот сумел скрутить убийцу.

Доверяли, как родному

По словам соседей, это была обычная семья: Света – кассир в магазине детских товаров, муж Андрей – торговый представитель. Ничего подозрительного за ними не водилось. По крайней мере, так казалось со стороны.

Растили двух мальчишек, бабушка помогала, жила с ними. И вдруг Андрея задерживают за сбыт наркотиков. Говорят, Виктор был его подельником, но пока оставался на свободе.

Светлана и Андрей. Фото: архив семьи.

Уже потом следователи пояснят: Светлана требовала у него деньги на адвоката для мужа. Иначе угрожала все рассказать в СК, тогда бы он тоже сел. И Виктор пришел в бешенство…

В небольшой частный дом на улице Первая база шел, как к себе. Тут его знали, доверяли. Всю ночь перед этим пил с приятелем. А утром поссорился с ним и, разъяренный, вылетел из квартиры.

- Зашел во двор, но собака, огромный алабай, даже не гавкнула, - рассказывал брат Светланы. – Доверяла, подпустила близко. И он ударил ее ножом. А дальше шагнул в дом.

Не пощадил никого – ни мать, ни бабушку. Живого места не оставил. Последними убил детей, в это время они спали. А потом вернулся к себе, попробовал застирать одежду. Затем продолжил заливаться спиртным.

Детей убийца зарезал спящими. Фото: СК Якутии.

Раненую руку перетянул ремнем

В тот день Света должна была выйти на смену. Когда не появилась, забили тревогу. Женщина работящая, ответственная, не из тех, кто может просто так пропасть. В Конце концов, поехали к ней домой. А там – все в крови… Подозреваемого установили быстро: это был Виктор, «друг» отца.

- Мы выдвинулись к нему, - вспоминает оперативник Алексей Дьяконов. – Дверь никто не открывал, слышим – в квартире звонит телефон. Прибыли сотрудники МЧС, стали вскрывать двери. И тут подозреваемый выскочил из окна.

Здесь жила погибшая семья. Фото: СК Якутия.

Не разбился – там первый этаж, перескочил через забор, понесся в сторону гаражей, Алексей за ним. Догнал – подсек, повалил на землю: «Вы задержаны, я из полиции».

Но тот бился – яростно, не выпуская из рук нож. Всеми силами пытался достать полицейского, освободиться. И все-таки сумел полоснуть по руке.

- Тем не менее мне удалось его обездвижить, - говорит оперативник. – Выкрутил кисть, нож откинул в снег. Спустя минуту подоспели наши ребята. Пока я перетягивал руку ремнем – кровь хлестала – вызвали скорую.

«Резал хаотично»

На допросах Виктор сознался: убил он.

- Вину признаете?

- Да.

- Сколько ударов нанесли здесь?

- Ну, пять, восемь...

- В какие области?

- Хаотично. В грудь, в живот. Нанес четыре ножевых.

На допросах подозреваемых во всем признался. Фото: СК Якутии.

Как зарезал детей, изверг хладнокровно показывал на камеру. На лице не дрогнул ни мускул. На Виктора завели уголовное дело сразу по двум статьям «Убийство нескольких лиц, в том числе малолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Приговор суда был суров - пожизненное заключение.

А полицейского указом президента наградили медалью «За отвагу». Ее лично вручил ему министр внутренних дел республика Саха Владимир Прокопенко.

(*имена изменены согласно требованию законодательства)

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Костя* заканчивал первый класс, Илья ходил в садик… Оба копия отца, улыбчивые, шустрые. Обоих не стало в один день, 29 марта. Братьев, их маму – Светлану Б. и бабушку Тамару Ивановну убили. Кровавую расправу в Якутске устроил приятель отца. 28 лет, судимый. Говорят, решил отомстить… Выжил только глава семьи, его не было дома (подробнее).