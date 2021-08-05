Не пожалел даже 8-летнего ребенка: брошенный любовницей житель Хакасии вырезал всю ее семью из пяти человек

Фото Джирима: Анастасия Панафидина

Страшное, массовое убийство произошло в Хакасии, в одном из популярных мест для туристического отдыха - поселке Джирим. Следователи уже работают на месте гибели пятерых человек. Как сообщают в ведомстве, убиты хозяйка дома, её супруг с братом, их сын и маленькая внучка.

Один из погибших - Вадим. Фото: соцсети

Корреспондентам «Комсомольской правды» удалось пообщаться с местными жителями поселка Джирим. От рассказов селян по коже бегут мурашки, настолько это жутко…

- Фёдор Панов, убивший сегодня пятерых, уже был судим за подобное. Много лет назад он уже сделал подобное. Вернулся в начале весны. У всех жителей были опасения, но мы не думали, что он будет убивать еще. Ведь столько лет отсидел… Вел себя нормально, в магазины ходил. Все было хорошо. А сегодня утром его переклинило, видать. Он в пьяном состоянии пятерых зарезал. Одного мужчину нашли в огороде с перерезанным горлом. А этот зек позвонил девушке, и сказал, что порешил всю её семью. Наши местные жители не побоялись, сбили его на машине и связали до приезда полиции. Да, и он им угрожал, что они это сделали зря. Пока всё что я знаю, - рассказывает корреспонденту «Комсомолки» Алена П*.

- Панов до этого отсидел за убийство двух женщин одна из них была беременна, а в этот раз убил всю семью, они ему никто. Сама по себе семья нормальная – жена с мужем, их сын младший, внучка и брат-близнец мужа. Бог его знает, что ему пришло в голову, они жили далеко от него, почему он пришел именно к ним - нам непонятно. Перерезал им горла как овцам, даже ребенка 8 лет не пожалел. Взрослая дочь выжила, та, кому он позвонил после убийства. Она еще не приехала. Вроде как они любовниками были, хотя у неё муж есть. Может, мстил ей. Теперь она вот без дочери и семьи осталась. Сам он сильно вспыльчивый ,и всем говорил что у него шизофрения, обострение весной и осенью, все боялись его. Он был пьян, хотя всем говорил, что пить боится что голову рвёт,а сам пил и всем говорил что не пьёт, - поясняет корреспонденту «Комсомольской правды» Егор И.

Жители рассказали, что после того, как Фёдор Панов убил своих жертв, то он помылся в бане, где лежали тела, чтобы смыть кровь и отвести от себя подозрение.

- Он был чистенький, без единой капли. Его местные сбили на машине, поймали и связали. Если бы полиция приехала через 5 минут, его бы точно убили. Мужики прям рвались это сделать, даже ломом его огрели несколько раз. А когда «органы» приехали и скручивали его, то он орал, что бошки нам всем отрежет, - делится жуткими подробностями с «Комсомолкой» Денис О.

О самом подозреваемом в убийстве джиринцы рассказали, что ему 36 лет, из которых 18 он отсидел за убийство двух женщин. Встречался с дочерью погибших тайно, даже работал. А потом рррраз… и переклинило.

- Он когда вышел, то его уcтроили пасти скот. Ведь всем освобожденным обязательно нужно работать. Потом, через время, пошел на озеро работать к обычному человеку. Они с этой женщиной стали встречаться тайно, когда они приезжала к родителям. Но все же все видели. У неё родители пожилые, с инвалидностью. Их сын – тоже. Девочка маленькая, 8-летка, была нормальная, здоровая, - рассказывает Елена И.

Напомним, что в Ширинском районе произошло массовое убийство – семья из 5 человек была найдена мертвой в собственном доме. В Следственном Комитете завели уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии». Расследование продолжается.

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Джирим находится в популярном туристическом Ширинском районе Хакасии, у озера Джиримское, в 46 километрах от райцентра Шира. Здесь чуть меньше 400 дворов, а национальный состав жителей смешанный: русские, украинцы, хакасы, чуваши. Из инфраструктуры не много: школа и местный ДК. (Подробнее)