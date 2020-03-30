«Доверяли как себе»: в Якутии мужчина из мести другу вырезал его семью с двумя детьми

Костя* заканчивал первый класс, Илья ходил в садик… Оба копия отца, улыбчивые, шустрые. Обоих не стало в один день, 29 марта. Братьев, их маму – Светлану Б. и бабушку Тамару Ивановну убили. Кровавую расправу в Якутске устроил приятель отца. 28 лет, судимый. Говорят, решил отомстить… Выжил только глава семьи, его не было дома.

- Света кассиром работала в гипермаркете детских товаров, Андрей* был торговым представителем что ли, - делятся соседи. – Со стороны казалось, все у них гладко. И тут такое…

Светлана и ее муж. Фото: соцсети.

Андрея взяли за сбыт наркотиков. Это произошло несколько недель назад. По неофициальным данным, на допросах мужчина запираться не стал. Дал показания против своего подельника, Виктора. Узнав об этом, тот решил отомстить.

Шел, как к себе домой

В небольшой частный дом на улице Первая база убийца шел, как к себе. Тут его знали, доверяли. Всю ночь перед этим пил с приятелем. А утром поссорился с ним и, разъяренный, вылетел из квартиры.

- Когда шагнул во двор, собака, здоровенный алабай, даже не гавкнула, - рассказал изданию SakhaPress брат Светланы Максим. – Подпустила совсем близко, и он убил ее, зарезал. А потом зашел в дом. На веранде его встретила бабушка. Кинулся с ножом – живого места не оставил. Затем убил мать и детей, в это время они спали. А потом вернулся к себе и продолжил пить. Говорят, совсем невменяемый…

В этом доме все случилось. Фото: СК РФ.

В тот день у Светы была смена, ее ждали на работе. Когда не вышла, подняли тревогу, женщина не из тех, кто может просто так пропасть – ответственная… Поехали домой, тогда все и открылось. Картина была жуткая: везде кровь. А вскоре был установлен подозреваемый – тот самый Виктор – «друг» семьи.

Когда убийца вошел в дом, дети спали. Фото: стоп-кадр СК РФ.

- При задержании он пытался скрыться, выпрыгнув из окна своего дома, - поясняют в пресс-службе СК России. – Когда его настигли, нанес полицейскому ножом резаную рану левого предплечья. Пострадавшему оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет.

Грозит пожизненное

При проверке показаний на месте Виктор не скрывал: убил он.

- Вину признаете?

- Да…

28-летний подозреваемый на допросе все признал. Фото: стоп-кадр СК РФ.

- Сколько ударов нанесли здесь?

- Ну, пять, восемь...

- А в какие области?

- Получается, хаотично. В грудь, в живот. Нанес четыре ножевых.

Как резал детей, женщин, мужчина спокойно показал на камеру. Даже не дрогнул. На него завели уголовное дело сразу по двум статьям «Убийство нескольких лиц, в том числе малолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Виктору грозит пожизненное заключение.

Расследование зверского убийства в Якутске взял на контроль глава следкома РФ Александр Бастрыкин.

ОФИЦИАЛЬНО

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) расследуется уголовное дело в отношении 28-летнего жителя города Якутска, подозреваемого в убийстве четырех лиц, в том числе малолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

В ходе расследования установлено, что ранним утром 29 марта 2020 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись ножом, пришел в частный дом своего знакомого.

Там он причинил множественные ножевые ранения двум женщинам 31 года и 66 лет и двум мальчикам 5 и 8 лет. От полученных травм потерпевшие скончались на месте происшествия, а подозреваемый скрылся. В ходе совместной работы следователей и сотрудников полиции через непродолжительное время его причастность к совершению данного преступления была установлена.

Подозреваемый допрошен об обстоятельствах совершенных преступлений. Свою вину в совершенных деяниях он признал. Устанавливается мотив и все обстоятельства произошедшего. Ход следствия находится на контроле.

(*имена изменены согласно требованию законодательства)