«К руководителю похода есть вопросы»: продолжается разбор обстоятельств гибели туриста из Москвы в Ергаках

Фото: СК

Скандал, связанный с нападением медведя на человека в Ергаках не утихает уже больше недели. Казалось бы, все уже закончилось – тело погибшего найдено, группа выживших туристов вернулась домой, в Москву, силовики расследуют уголовное дело по факту гибели одного из путешественников. Но нет, бурное обсуждение о том, правильно ли поступила группа, а того ли медведя пристрелили и будет ли наказан руководитель похода, не прекращаются.

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» собственный источник, расследование дела только началось, все обстоятельства того трагического нападения очень внимательно изучаются.

- Нападение медведя будет рассмотрено со всех сторон, действия каждого участника будут оценены и сделан соответствующий вывод. К руководителю похода также есть вопросы, ведь он повел свою группу в опасное место, которое кишит медведями. Повел тогда, когда уже было известно об одном нападении с трагическим исходом. В то время, когда медведи голодные из-за слишком поздней весны, - поясняет собственный источник «Комсомолки». - И когда он в числе первых сбежал из лагеря, завидев медведя, то этот побег ведь можно трактовать и как «Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии», статья 125 УК РФ. Но тут нужно подробно разбираться, пошагово, как и что там произошло. Егеря говорят, что у них в корне было не правильное поведение, на всех инструктажах профессионалам буквально вдалбливают как нужно вести себя при встрече с медведем.

О том, насколько правильно поступила группа, сбежав с лагеря, завидев медведя, высказываются друзья погибшего.

- Почему они его бросили? Все вместе же шли, неужели вот так просто каждый внезапно сам за себя стал? У них были с собой файеры, какие-то шумелки… Бросить вот так человека, странно как-то, даже не попробовав его отбить. Они должны понести какое-либо наказание, - говорит корреспонденту «Комсомолки» друг погибшего Егор И.

А вот у родственников выживших туристов позиция совсем другая:

- Они отбиваться чем должны были? Голыми руками? От того, кто охраняет свою жертву? Медведь палатки разорвал в клочья, даже телефон погрыз, -подчеркивает Екатерина Н. в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды», знакомая одного из спасшихся туристов.

На данный момент официальных сведений, будут ли привлекать выживших туристов к ответственности не поступало. Но также остается неизвестным, а того ли медведя ликвидировали? Ведь когда егеря вместе с силовиками и спасателями прибыли в лагерь, то на месте было два медведя – один успел сбежать, а второго пристрелили. Его биоматериал отправили на экспертизу, но результаты еще не опубликованы.

В группе парка «Ергаки» комментирующие приводят слова одного из охотников, который якобы был на месте трагедии и лично принимал участие в ликвидации хищника-людоеда. Мужчина рассказывает, что застрелить медведя то застрелили, но он туриста не убивал, так как в его желудке ничего кроме травы не нашли. А путешественник погиб от множества рваных ран, нанесенных зверем. Биологические следы то явно должны были остаться.

Будут ли как-то наказывать туристов, пока остается неизвестным, СК по этому поводу официально никакой информации не давал. А вот то, что медведь, убивший человека, бродит в лесах национального парка, вызывает серьезные опасения. Ведь, как говорят охотники, попробовав кровь один раз, хищник никогда не останавливается.

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