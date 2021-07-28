«Могли приманить остатками еды»: инспекторы госохотнадзора рассказали, почему медведь мог напасть на группу туристов в Ергаках

Национальный парк "Ергаки" Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае произошло очередное нападение медведя на группу туристов. Хищник набросился на людей в национальном парке «Ергаки». Известно, что ЧП случилось вдали от популярных пешеходных троп – четверо московских спортсменов отправились в поход по труднодоступной местности, чтобы получить туристическую категорию.

Косолапый напал на четверых путешественников из Москвы рано утром 27 июля. Трое успели сбежать, а что произошло с 42-летним мужчиной – пока загадка. По информации МВД, турист погиб, но в Следкоме эту информацию пока не подтвердили, так как тело погибшего еще не было найдено.

Корреспондент «Комсомольской правды» связался с руководителем отдела государственного контроля и надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания по Ермаковскому району Сергеем Гущиным.

- ЧП произошло около 6:30 утра 27 июля, но известно нам стало о нем ближе к вечеру, когда туристы добрались до ближайшей базы. Их поход пролегал по труднодоступным местам в районе 9 озер хребта Араданский, от ближайшего маршрута они находились на расстоянии около 30 километров, пешком туда сложно и очень долго добираться. Сейчас мы готовимся лететь на место на вертолете совместно со спасателями, полицией и СК, осложняется все плохой погодой, у нас тут льют дожди. Почему медведь мог напасть? Пока точной информации у нас нет, сложно сказать. Туристы могли приманить его случайно остатками еды, рядом могло быть растерзанное животное как в прошлом случае. Пока мы не были на месте, сказать конкретно не могу, - поясняет Сергей Николаевич.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что то уже второе нападение медведя на туристов в национальном парке «Ергаки» за это лето. В прошлый раз погиб 16-летний подросток и серьезно пострадал совершеннолетний парень, лицом к лицу столкнувшиеся с хищником вблизи туристических троп.

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