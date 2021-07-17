«А где солнце?»: в Якутии дым от лесных пожаров закрыл небосвод

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Лесные пожары в Якутии свирепствуют с середины июня. За это время ситуация осложнилась настолько, что власти ввели режим ЧС. Как сообщает Авиалесоохрана, всему виной не только человеческий фактор, но и природный. В Республике уже месяц держится аномальная жара, количество осадков невелико, а на небе бушуют сухие грозы.

Портал windy.com. Бежевый цвет - это дым от пожаров

То, что происходит в Якутии сейчас, иначе как кошмаром не назовешь. Приходилось даже вызывать искусственные осадки, но эффект оказался кратковременным.

Однако 17 июля для Якутии оказалась особой датой. Особенно это касается жителей Якутска и окрестностей. День, когда Земля остановилась, или Апокалипсис сегодня.

Ситуация с пожарами экстремальна уже давно, но сейчас она перешла на новый уровень. Дым от пожаров буквально закрыл небосвод – «А где солнце?», спрашивает житель села Намцы, что примерно в 100 километрах от Якутска.

Не лучше ситуация и в республиканском центре. Там также не видно ни солнца, ни неба, а дышать, как передают местные, почти невозможно.

Несладко приходится автомобилистам на загородных трассах. Видимость около сотни метров, а где-то и того меньше. И такое уже не в первый раз.

Вместе с тем, Авиалесоохрана сообщает, что лесные пожары дают «передышку»:

- Так, за понедельник (12 июля) – количество вновь обнаруженных возгораний составило 28, за прошедшие сутки (16 июля) возникло 5 новых возгораний, что почти в 6 раз меньше по сравнению с началом недели. Пока сухие молнии дали Якутии передышку, но грозовая активность может вспыхнуть с новой силой, - сообщают в ведомстве.

Остается только пожелать жителям Якутии терпения и сил пережить этот локальный апокалипсис.

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