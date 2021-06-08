Мобилизовано местное население: в Якутии лесной пожар подошел вплотную к поселку Хандыга

Фото: Республика Саха (Я)

Огненная стихия терроризирует Томпонский район Якутии. Пожар у поселка Хандыга разгорается уже не первый день. На вечер 8 июня возгорание площадью 150 га подошло к Хандыге на расстояние 5 километров, сообщают в региональном МЧС.

Ситуация осложняется тяжелыми погодными условиями – сильным порывистым ветром. Чтобы огонь не дошел до населенного пункта, из Якутска в Хандыгу дополнительно отправились 20 пожарных и спасателей МЧС со специальным оборудованием.

Фото: МЧС Республики Саха (Я)

Кроме того, в Томпонский район направлены 10 пожарных специализированной пожарно-спасательной части Якутска. Выставлены посты безопасности. Из местного населения мобилизованы 90 человек. В ближайшее время спасать поселок из огня прибудут пожарные из Мегино-Алдана, Таттинского и Чурапчинского районов.

В пресс-службе минэкологии Республики Саха передают, что было принято решение бороться с огнем посменно и в круглосуточном режиме. Глава Томпонского района Яков Степанов сообщил, что огонь движется вдоль линии электропередач ВЛ-35:

фото: соцсети

- Линия в работе. Ведётся тушение пожара вдоль кромки по линии пожара – ведутся работы по опашке и расширению минерализованной полосы. Ведём постоянное окараулирование по кромке пожара. Дополнительно для расширения полосы привлечём два бульдозера. Планируем довести ширину минерализованной полосы до 5 метров. При ухудшении ситуации будем отжигаться от этой полосы.

В Хандыге сейчас работает и министр ЖКХ и энергетики Вячеслав Емельянов:

- Работаем по отстаиванию линии электропередачи ВЛ-35, - заявил министр.

Фото: правительство Республики Саха (Я)

Еще один природный пожар в Томпонском районе подошел к поселку Кескил на расстояние 7 километров. Со стихией борются 11 человек из числа местного населения. Задействованы 2 трактора МТЗ с плугами.