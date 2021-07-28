Трое выжили, а судьба еще одного неизвестна: вертолет со спасателями не может пробиться к месту нападения медведя на туристов в Ергаках из-за непогоды

Национальный парк "Ергаки" Фото: Мария ЛЕНЦ

Нападение медведя на туристов 27 июля в Ергаках (Красноярский край) поставило серьезный вопрос о частичном закрытии заповедника, слишком опасными стали маршруты. Напомним, четверо москвичей, профессиональные туристы - Евгений Старков, Антон Щелкунов, Евгений Доброродный и Павел Жемчугов прилетели в Ергаки, чтобы подтвердить очередную категорию сложности (они занимаются спортивным туризмом). Вылетая сюда из столицы, они, конечно, и предположить не могли, чем все закончится...

Павел Жемчугов Фото:соцсети

Все случилось в 6:30 утра, в районе 9 озер хребта Араданский. Группа, проделав серьезный путь, расположилась на ночлег. Проснулись рано, начали собираться, чтобы продолжить поход. Трое были в палатке. Руководитель, Антон Щелкунов, вышел наружу паковать рюкзак...

Антон Щелкунов Фото:соцсети

- Стоял со стороны камней, где стояли наши две палатки, - его рассказ опубликовал Kras Mash. - Собираю рюкзак, поворачиваю голову налево и с другой стороны, между двух камней, высовывается голова медведя. Большущая такая бошка, со слюнищей капающей. Заорал «МЕДВЕЕЕЕЕДЬ», потому что расстояние там метров в 7, совсем близко и побежал. Передо мной из палатки выскочил Доброродный, мы вдвоем с ним побежали вниз от палаток. Там типа ложбинки, бежим по ней. Смотрю назад, а медведь бежит за нами, во все четыре лапы гонит. Начали карабкаться наверх по камням, залезли метров на 50. Когда набрали высоту, то начали видеть место, где стояли наши палатки. Смотрим, тело Старкова лежит. Рядом медведь стоит. Ну, соответственно, то туда, то сюда тело. Ест. Ест он это тело. Потом отвлекся от тела и начал на нас смотреть. Мы еще выше полезли. Залезли достаточно высоко, стояли там минут 15, смотрели там на все это происходящее. Думали, что делать. Приняли решение выходить в чем есть. Босиком, в сланцах, выходить в сторону трассы.

Евгений Старков Фото:соцсети

С одной стороны, история трагически банальна, нападения медведей на людей в большинстве своем заканчиваются гибелью человека.

Евгений Доброродный Фото:соцсети

С другой, вопросов остается масса.

Опытные туристы не могут не знать о первых правилась безопасности: не оставлять открытой еду (а есть версия, что медведь пришел на запах продуктов), тлеющий костер. В конце концов, всегда держать под рукой средства защиты (как минимум, фальшфайер). Была ли у группы возможность использовать хоть что-то из вышеперечисленного?

Зачем побежали – ведь это верный «способ» заставить хищника броситься следом? А если медведь, по рассказу Щелкунова, бросился следом, то почему не догнал, ведь мог это сделать за два-три прыжка? Могли ли они потом вернуться, чтобы понять – а может их товарищ еще жив? Почему так безапелляционно заявили о его гибели, когда вышли к людям?

И, наконец, как прошли босиком за 7 часов до трассы около 30 километров, куда пешком в хорошей обуви добираться около двух дней (с ночевкой, конечно же). Кстати, в рассказе Щелкунова звучит «мы с Доброродовым». А как выбрался еще один участник похода, Павел Жемчугов?

Друзья Евгения Старкова также теряются в догадках. Близкие туриста рассказали корреспонденту «Комсомольской правде», что пока не понимают, во что верить, ведь тело товарища еще не найдено. Но их уже готовят к самому худшему.

- Мы сами пока не знаем чему верить. Близкие уже заявили, что им сообщили, мол, ищите способ транспортировать тело, хотя тело то еще даже не найдено. Уже и о будущих похоронах заявили… А вдруг он смог выжить?, - сомневается подруга Старкова – Анастасия Н.

Так или иначе, следователи почти добрались до пункта МЧС в Ергаках, чтобы взять объяснения с выживших. И, конечно, свет удастся пролить после того, как на место ЧП прилетит вертолет МЧС из Абакана – пока борт не может подняться в воздух из-за проливного дождя...

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