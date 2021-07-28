Следком начал проверку по факту нападения медведя на туристов в Ергаках Фото: Мария ЛЕНЦ

Медведь напал на группу туристов 27 июля 2021 года в природном парке «Ергаки». Четверо туристов из Москвы пересекали хребет Арданский в районе 9 озер. Там туристы решили остановиться на ночлег, но при сборе палаток на них напал медведь. Сбежать удалось троим, судьба еще одного члена группы неизвестна.

- В настоящее время на место происшествия направлена следственно-оперативная группа, егеря, сотрудники МЧС. Вылет вертолета осложняется сложными погодными условиями в зоне происшествия, - сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю.

Так, следователи решили проверить сотрудников «Дирекции природного парка «Ергаки», допустивших нахождение туристов в опасной зоне.

Напомним, что в июне в Ергаках медведь также напал на группу туристов. Тогда погиб 16-летний подросток.

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