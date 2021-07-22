Красноярскому бизнесмену Быкову предъявлено обвинение в окончательной редакции

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В Красноярске завершено расследование уголовного дела заведенного в отношении бизнесмена Анатолия Быкова. Предпринимателя обвиняют в совершении преступлений по двум статьям «подстрекательство к совершению убийства по найму» и «подстрекательство к покушению на совершение убийства двух лиц, по найму».

Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ было предъявлено Быкову обвинение уже в окончательной редакции.

В ближайшее время всех потерпевших, обвиняемого Быкова и его защитников уведомят об окончании предварительного расследования и предоставят материалы уголовного дела для ознакомления.

Напомним, что по версии следователей, Анатолий Быков осенью 2004 года договорился со своим знакомым об убийстве 42-летнего бизнесмена. За исполнение Быков пообещал 50 тысяч долларов. После того, как стороны ударили по рукам, киллер начал выслеживать жертву, чтобы найти наиболее подходящий момент для убийству.

18 января 2005 года, на Ады Лебедевой, 66, исполнитель подкараулил бизнесмена, и четырежды выстрелили в него. После убийства он скрылся. Быков же заплатил киллеру лишь 10 тысяч долларов. Снижение гонорара он объяснил тем, что знакомый затянул с подготовкой убийства.

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