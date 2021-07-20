«Не имеем права различать пациентов»: врачи «зашивают» пострадавших рейса Красноярск – Минусинск и устроившего резню пассажира

Хирурги спасают раненного после резни в автобусе

Кровавая резня произошла в междугороднем автобусе Красноярск-Минусинск 15 июля. Вечер, время около 21:00, пройдено около 200 километров пути, когда 33-летний парень встает и направляется к водителю. Никто из пассажиров не обращает на это внимания, мало ли, что хочет узнать человек. Но проходит пара мгновений и вот Дмитрий Ж* (имя изменено) бьет ножом сначала шофера, а затем еще двоих попутчиков. Его пытаются остановить – завязывается драка. Еще один мужчина получает ушибы и укус.

Сам же напавший сухим из воды не вышел – когда автобус резко затормозил, он напоролся на собственный нож и получил два ножевых. Из автобуса всех раненых домчали до ближайшей больницы – центральной районной в Новоселово. Здесь в соседних палатах оказались и напавший, и его жертвы. Для врачей они, конечно, едины: хирурги принялись спасть людей.

Водителя и мужчину, пытавшегося остановить Дмитрия Ж, отпустили практически сразу – их ранения не представляли угрозы. А вот с двумя раненными и напавшим пришлось повозиться.

На помощь к местным медикам из Красноярска на вертолете прилетели двое кардиохирургов – одни из лучших в крае - Андрей Пустовойтов и Георгий Каптюк. Совместными усилиями с новоселовскими специалистами врачи провели несколько сложных операции..

В распоряжении «КП» оказались уникальные кадры из операционной - в тот самый момент, когда врачи спасали пострадавших.

- Женщина была ранена в область грудной клетки справа, ее прооперировали. Молодой парень, тоже в грудь, но слева, ранение более серьезное, ему тоже сделали операцию. Состояние обоих стабильное, средней степени тяжести. Несмотря на недавнее ухудшение у молодого человека, сейчас он ощущает себя гораздо лучше, у обоих пациентов есть хорошая положительная динамика, рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» наблюдающие за состоянием медики. - Сам напавший также находится в стационаре. Его тоже оперировали – два проникающих ранения в брюшную полость больше опасности не представляют. Это обычная работа, безусловно врач не должен, никогда не будет и не имеет никакого права различать пациентов, кто бы кем не был. Пока выписывать его не планируют, нужно долечить. Опасности для других пациентов он не представляет, находится под круглосуточной охраной полиции.

В Следкоме сообщили, что из-за состояния Дмитрия, провести полноценный допрос пока невозможно. Но следователи уже начали свою работу с напавшим и получили от парня первые объяснения.

- Дмитрий* сообщил сотруднику, что почувствовал какую-то опасность и решил таким образом защититься. Кто именно представлял для него угрозу – выяснить пока не удалось, подозреваемый довольно невнятно говорит, а из-за его состояния долго работать с ним нельзя. Поэтому пока точные мотивы еще не установлены, но работа с ним ведется постоянная, - отмечают в ведомстве.

Очевидцы того страшного нападения утверждают, что никаких конфликтов в дороге не было и отчего он вынужден был защищаться, они не понимают. Все было абсолютно спокойно, многие уже укладывались спать, когда внезапно Дмитрий быстрым шагом пересек салон автобуса. Пассажиры того самого злополучного автобуса подозревают, что мужчина был неадекватен из-за приема наркотических веществ.

- Мы ехали как ни в чем ни бывало. Не могла себе никогда представить. что, кажется, ты в такой безопасности и внезапно начинается ужас. Пространство замкнутое, автобус едет, не выскочишь же на ходу. Куда деваться? И защищаться как? На него не бросишься, он с нодом. Он явно был под наркотиками, глаза такие страшные, движения слишком резкие. Его внезапно накрыло, вот и пошел в разнос. После нападения он начал кричать, что слышит голоса, дергался сильно, - рассказывает «Комсомолке» одна из попутчиц.

Друзья и знакомые Дмитрия утверждают, что раньше он никакого интереса к дурманящим веществам и алкоголю не проявлял, наоборот, всегда относился к ним довольно прохладно. Все они просто в шоке от произошедшего.

- Мы с ним учились вместе в одной группе. Он достаточно своеобразный, с шуточками, подкольчиками такими.. непонятными. Такие же и друзья у него. Как вам сказать, мы как бы все программисты, но эти были специфическим со юмором, не понятным. Но сказать, чтобы в нем неблагополучное что-то было, точно нет. Не бухал, наркотиков не было, - вспоминает в беседе с «Комсомолкой» своего однокурсника Роман С.

Что именно повлияло на поведение Дмитрия и заставило напасть на беззащитных людей выяснит следствие. Изначально уголовное дело было заведено сотрудниками полиции по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но затем материалы для дальнейшего расследования были переданы в СК, где статья была переквалифицирована «покушение на убийство двух и более лиц».

Сейчас следователи ждут результаты назначенных экспертиз, допрашивают свидетелей и решают вопрос об избрании меры пресечения для Дмитрия. Расследование продолжается.

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