«Спасать жизни, как привычка»: в Якутии капитан судна пошел на риск и кинулся в водоворот за утопающими

Фото: телеграм-канал Айсена Николаева

Все случилось 14 июля на реке Лена. Погода была теплой и люди предсказуемо отправились купаться. В какой-то момент на водной глади образовался водоворот, в который попали несколько человек.

Казалось, что трагедии не избежать, в тот день у двух человек, попавших в беду, появился свой ангел-хранитель – капитан скоростного судна «Валдай 45Р» Михаил Кудрявцев.

О герое, спасшем две жизни рассказал глава Якутии Айсен Николаев в своем телеграм-канале:

Фото: телеграм-канал Айсена Николаева

- Сегодня хочу рассказать вам о самом настоящем герое – капитане скоростного судна «Валдай 45Р» Михаиле Кудрявцеве. Вчера вечером благодаря Михаилу удалось спасти две человеческие жизни. Во время купания одного человека закрутило водоворотом, ему на помощь кинулся второй, но сил не хватило. Капитан тотчас, как был в одежде, прыгнул в воду и спас утопающих, - написал Николаев.

Сам Михаил родом из села Чапаево, что в Олекминском районе. Спасать людей для него не впервой. В 2019 году герой спас из воды тонущего мальчика.

- На таких людях – сильных и смелых, держится наша республика. Спасибо, - добавил Айсен Николаев.

Кроме того, пользователи соцсетей также поблагодарили мужчину за героизм, и отдельно его родителей за то, что воспитали настоящего мужчину:

- Огромная благодарность Михаилу. Благополучия вам и вашим близким!

- Страна должна знать своих героев в лицо! Огромного счастья, успехов и здоровья желаем ему!

- Тут надо сказать спасибо отдельное спасибо родителем Михаила, хорошего сына воспитали;

- Такая гордость за наших мужчин, отважных и неравнодушных!

- Спасать жизни, как привычка для него.

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