На глазах у собственного сына боец якутского ОМОНА спас утопающего в реке от верной гибели

Боец ОМОНа Егор К* Фото: Пресс-служба Росгвардии

Сотрудники силовых структур привыкли быть все время на чеку, даже когда они находятся в отпуске и ничего не предвещает беды. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, боец якутского ОМОНа Егор К* занимался спортом вместе со своим сыном на площадке возле городского пляжа, когда услышал крики о помощи.

Росгвардеец бросился в сторону, откуда шли мольбы о помощи. Еще издалека он заметил тонущего в реке человека. Мужчина не мог самостоятельно выбраться из воды и периодически пропадал с её поверхности. Егор, не останавливаясь и не раздеваясь, буквально влетел в воду и очень быстро поплыл к утопающему.

Когда он добрался до тонущего якутянина, а тот забрался довольно далеко, то мужчина уже был практически без сил и начал терять сознание. Еще каких-то пару мгновений и он бы ушел под воду окончательно.

В это время с другой стороны на помощь к ОМОНовцу и утопающему спешила лодка. Совместными усилиями тонувшего затащили на борт и быстро доставили на берег. Все это время Егор оказывал мужчине первую помощь и помогал прийти в себя.

Пока росгвардеец спасал жизнь утопающему, все это время за ним наблюдал его сын, который сильно переживал, но верил, что папа справится.

- Мы говорили мальчику, что его папа настоящий герой и все будет хорошо, так и получилось, - рассказали очевидцы в соцсетях.

На пляже выяснилось, что якутянин был слегка в нетрезвом виде, не рассчитал свои силы и слишком далеко заплыл. В воде ему стало плохо и он начал тонуть, а затем и вовсе терять сознание.

- Так бы поступил каждый на моем месте. Я рад, что смог помочь парню. Ведь самое дорогое у человека - это жизнь, для спасения которой не бывает времени на раздумья, - отметил сотрудник якутского ОМОН старшина полиции Егор К*.

*Фамилия сотрудника скрыта в соответствии с требованием Росгвардии

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