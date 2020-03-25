Два Кирилла – это сила! на Красноярском море друзья спасли утонувшего мужчину

15-летний Кирилл Богомолов старается скрыть улыбку и выглядеть серьезным: еще бы – сам начальник старейшей в Красноярске пожарной части Роман Либерт жмет парню руку и вручает ему благодарственное письмо от имени начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю. А еще целый пакет с подарками, среди которых книга об истории МЧС и кепка с символикой спасателей.

Парень – настоящий герой, в прошлом году он вместе с другом спас утопающего мужчину. Отблагодарить обоих в руководстве МЧС решили сразу. Но понадобилось время на согласование. И вот сегодня, 25 марта, награда, как говорится, нашла своего первого героя. Друга Кирилла Богомолова - Кирилла Василова - наградят в ближайшие дни, ведь живет он далеко от Красноярска, в Краснотуранском районе.

История, за которую отметили ребят, произошла летом 2019 года. Кирилл Богомолов (тогда ему было только 14) даже дату помнит – 16 июля. Каждое лето подросток проводит в селе Беллык (в Краснотуранском районе края) у бабушки и дедушки. Село стоит на берегу Красноярского моря. Вдоль побережья такие пляжи, что закачаешься: сосновый бор, за ним чистый песок, живописные старые коряги и теплая енисейская вода. Неудивительно, что эти места стали местом настоящего паломничества местных туристов со всего юга края.

В тот день Кирилл вместе с другом и ровесником Кириллом Василовым долго купались и загорали на солнце. Место выбрали подальше от толпы приезжих туристов.

- Мы уже собрались домой, когда услышали крики. Слова какие-то неразборчивые, то ли «помогите», то ли еще что. Но это точно кричали дети. Мы – туда, наперегонки с Кирей. Увидели в воде четырех человек: трое детей на мелководье и мужчину на глубине. Мужчина как поплавок – вверх-вниз.

Одного Кирилла наградили в стенах в Красноярске пожарной части, второго в ближайшие дни - дома, в селе Беллык. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Поясним: берега водохранилища в этом месте пологие, сначала мелководье – метров 20 – 30, потом только глубина начинается. Так что до мужчины было достаточно далеко. Но ребята в тот момент не замечали расстояние, для них главным было время – успеть. К тому же оба отлично с детства плавают.

- Пока мы бежали, он уже под водой скрылся. Мы давай нырять, ногами искать. Нащупали – мужчина уже лежал глубоко на дне. Не шевелился даже. Это даже хорошо, что не шевелился, а то вдруг бы нас с собой потащил. Мы давай его вытягивать наверх. Киря его тащит, я голову поддерживаю. Вытащили его на берег. У него глаза белые-белые, даже зрачков нет, закатились. Что-то бормочет, вроде как: «дышать тяжело, дышать тяжело». Потом и вовсе отключился. Я говорю детям: «Бегите за взрослыми, скажите, чтобы «скорую» вызвали».

- Мне сын позвонил вечером, чтобы рассказать, чем занимался, как отдыхает у бабушки с дедушкой в селе. И как бы между делом говорит: «Мы тут одного мужика спасли из моря, он тонул – а мы за ним ныряли». Я как услышала это – забыла, как дышать, - рассказывает «Комсомольской правде» красноярка Наталья Богомолова. – Мне в тот момент так страшно стало от мысли, что сын сам мог утонуть. А если бы этот мужчина, кто бы он ни был, сам утащил бы сына на дно... И все же я горжусь своим сыном.

Спасибо урокам ОБЖ, которые проводятся в школах. Благодаря им ребята знали, как сделать мужчине искусственное дыхание и массаж сердца. Это помогло пострадавшему дождаться приезда медиков. Он был спасен.

До того дня оба Кирилла этого мужчину никогда не видели. И после тоже больше не встречались. Скорее всего, это был какой-то турист, привез семью отдохнуть. И если бы не смелые подростки, случилась бы трагедия – отец утонул бы на глазах трех своих детей.