«Плавать не умею, но о себе не думал»: семиклассник спас тонущую в ледяной воде девочку и провалился сам

Семиклассник бросился на помощь тонувшей девочке, хотя сам не умеет плавать. Фото: Sakhaday.

Обычный герой: семиклассник из Якутска Абдумалик Рахмонбердиев спас тонувшую в студеной воде девочку и провалился сам. Плавать никогда не умел, но смог выручить попавшую в беду малышку.

В тот день, воскресенье, 25 апреля, Малик вместе с друзьями (все они учатся в 23-й школе) гулял в парке Победы, неподалеку от которого находится озеро.

Школьники сразу обратили внимание: там, у берега, играли с собаками двое малышей лет 6-7, мальчик и девочка. В какой-то момент увлеклись – выскочили на лед, и тот не выдержал. Среди бела дня - на виду у десятков людей - дети ушли под воду.

Еще немного, и все могло быть кончено. Если бы не Малик и его товарищи. Школьники первыми кинулись на помощь малышам – без раздумья, не теряя ни секунды.

- Так получилось, что мальчик был далеко, он держался на куртке, вздувшейся пузырем. А девочка ближе. Она, что есть сил, хваталась за кромку люда, задыхалась от страха. Я подобрался поближе, ухватил ее за руку и потянул. Понемножку, и мы ее вытащили. Тогда я двинулся за мальчиком. До него надо было плыть, а я не умею. Но о себе не думал – только о детях, - признается школьник.

Ушел под воду по горло

Шаг-другой, и тут раздался громкий треск - лед лопнул: Малик оказался по горло в обжигающе холодной воде. Жуть, но он даже не успел испугаться.

Подбежали прохожие, двое мужчин. Один из них, 34-летний Владимир Ершов, на бегу выломал длинную ветку тальника.

- Я шагнул в воду, но до пацана все равно было далеко, - вспоминает мужчина. – Однако подоспел еще один человек (это был студент Владимир Диодоров – прим.ред.). Он держал меня за куртку, и я сумел-таки дотянуться до мальчика. Тот уже наглотался воды, мог уйти под лед. Понятно, тогда я бы нырнул следом, но к чему бы это привело, трудно представить.

Спасоперацию начали школьники, а завершили взрослые - на фото Владимир Диодоров и Владимир Ершов. Фото: соцсети.

В конце концов, двум Владимирам удалось вытянуть школьника. Потом бросились за вторым тонущим мальчишкой, он выбивался из сил. Благо, успели.

Запросто мог бы утонуть

А Малику помог друг Юра Раимбаев.

- Когда Малик рухнул под воду, мы все оторопели, - рассказал он местному изданию Sakhaday. – Но подбежал этот прохожий с палкой. Малик был метрах в трех от берега, примерно по шею в воде. Запросто мог бы утонуть, вода же холодная. Сначала мужчина вытягивал его за палку, а потом передал мне, я вытащил Малика на берег.

Выбраться на берег Малику помог его друг Юра, вот он на снимке. Фото: Sakhaday.

Спасенной девочки уже не было. Скорее всего, перепугалась, убежала. А мальчишки проводили Малика к приятелю, который живет рядом. Его мама дала сухую одежду, напоила горячим чаем. И все обошлось – парень даже не заболел.

- Знаете, что самое странное? – говорят родители. – Наши дети кинулись на помощь, но там были взрослые, что просто стояли и смотрели, как все обернется. Наши не смогли так – вмешались. Гордимся? Не то слово! А ведь они даже рассказывать об этом особо не хотели – скромные.

За помощь при подготовке публикации благодарим издание Sakhaday.

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