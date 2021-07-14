Последние новости Красноярска на 13 июля 2021: смерть Егора Пожидаева, ограничение движения в Центральном районе и арест лихача, сбившего коляску с младенцем Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Рассказываем последние новости Красноярска на 13 июля 2021.

От коронавируса скончался красноярский музыкант Егор Пожидаев

О его кончине стало известно 13 июля. Недавно Егор попал в больницу. Болезнь протекала тяжело, музыкант был подключен к аппарату ИВЛ. Незадолго до смерти он почувствовал себя лучше, прогноз были оптимистичными, но организм любимца сибирской публики не выдержал последствий заболевания. (подробнее)

В Центральном районе Красноярска с 13 июля ограничат движение

Администрация Красноярска сообщила об очередном перекрытии движения в Центральном районе. На этот раз речь идет об улице Гагарина. Там с 13 по 30 июля ограничат передвижение от дома № 90 до дома №94 путем перекрытия полос. (подробнее)

Красноярскому автомобилисту, сбившему детскую коляску с младенцем, избрали меру пресечения

В Красноярске избрали меру пресечения автомобилисту, сбившему коляску с младенцем и ларек с мороженным. Как сообщают в пресс-службе МВД, мужчина арестован на 2 месяца решением суда. В его отношении расследуется уголовное дело. (подробнее)

Еще 437 человек заразились коронавирусом за сутки в Красноярском крае

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 45 476 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 279 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 2 797. (подробнее)

Восточная сказка наоборот: «Сначала клялся в любви, а потом палками изгонял из меня джинов»

Зачем вы, девушки, красивых любите? За восточную сказку – брак со жгучим брюнетом из Турции – 39-летней Екатерине К. едва не пришлось заплатить жизнью. Семейная идиллия внезапно превратилась в триллер, галантный супруг – в одержимого безумца, и это еще не финал. (подробнее)