От коронавируса скончался красноярский музыкант Егор Пожидаев Фото: ВК "План Дельта", Юля Лесик

В Красноярске от коронавируса скончался лидер группы «План Дельта» Егор Пожидаев. Певец погиб в возрасте 43 лет.

О его кончине стало известно 13 июля. Недавно Егор попал в больницу. Болезнь протекала тяжело, музыкант был подключен к аппарату ИВЛ. Незадолго до смерти он почувствовал себя лучше, прогноз были оптимистичными, но организм любимца сибирской публики не выдержал последствий заболевания.

До самой госпитализации Егора, группа продолжала работать на мероприятиях и регулярно делилась анонсами предстоящих концертов со своими поклонниками. В репертуаре коллектива были не только каверы на популярные песни, но и авторские материалы. Погибший певец увлекался поэзией и написал много стихов, которые впоследствии легли в основу альбомов «Плана Дельты».

Пока что другие участники группы и супруга музыканта не объявили о дате и месте прощания с артистом.