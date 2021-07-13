В Центральном районе Красноярска с 13 июля ограничат движение

Фото: Мария ЛЕНЦ

Администрация Красноярска сообщила об очередном перекрытии движения в Центральном районе. На этот раз речь идет об улице Гагарина. Там с 13 по 30 июля ограничат передвижение от дома № 90 до дома № 94 путем перекрытия полос.

В мэрии рассказали, что движение не будет доступно автолюбителям из-за того, что будут вестись строительство участка тепловой сети на Гагарина, 47-94. Работы проводит ООО ПКП «ЯрЭнергоСервис».

Для удобства, на улице 4-я Продольная от улицы Полярная до улицы Гагарина будут установлены дорожные знаки «Движение запрещено».

Напомним, что недавно было анонсировано проведение ремонта проезда к смотровой площадке на Николаевской сопке. Приводить в надлежащий вид проезжую часть начнут также с 13 июля. Дорога будет перекрыта на участке от улицы Биатлонной.

Запланировано капитально отремонтировать проезжую часть, асфальтобетонное покрытие и обеспечить пешеходную доступность. Для безопасности на отрезках проезда с крутыми склонами будут установлены специальные барьерные ограждения протяженностью 1100 метров. Также планируется выполнить устройство кюветов для эффективного водоотвода.

Ремонт должны завершить к 31 августа.