Еще 437 человек заразились коронавирусом за сутки в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 437 человек. За все время в регионе зафиксировано 82 241 случай заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления, он чуть больше, чем день назад. За сутки вылечились от коронавируса 121 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 71 759 пациентов.

Число летальных случаев от ковида резко выросло. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 18 человек. Общей сложности от болезни скончались 4105 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 45 476 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 279 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 2 797. Проведено тестов на коронавирус всего 3 055 527, из них за последние сутки 3 107, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.