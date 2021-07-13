Красноярскому автомобилисту, сбившему детскую коляску с младенцем, избрали меру пресечения

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В Красноярске избрали меру пресечения автомобилисту, сбившему коляску с младенцем и ларек с мороженным. Как сообщают в пресс-службе МВД, мужчина арестован на 2 месяца решением суда. В его отношении расследуется уголовное дело.

Страшная авария произошла 11 июля в Кировском районе Красноярска. 44-летний водитель Шевроле Нивы ехал по улице Щорса в сторону Мичурина, но до пункта назначения не доехал:

- Допустил наезд на бордюр и стойку с табличкой маршрутных ТС, затем на детскую коляску, в которой находился ребенок 2021 года рождения. После этого мужчина допустил наезд на павильон с мороженым, в котором в том момент находилась продавец 1995 года рождения, - передают в Главке.

Оказалось, что водитель сел за руль пьяным. В его крови выявили 0,72 промилле алкоголя. В итоге полицейские завели в его отношении уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, лицом в состоянии алкогольного опьянения». Мужчине грозит до 7 лет колонии.

Девочку госпитализировали. Продавец из ларька также получила травмы, но менее тяжелые. Ее отправили на амбулаторное лечение. Мама пострадавшей девочки и водитель отделались испугом.