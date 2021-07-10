12-летний подросток утонул в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае утонул еще один ребенок. 9 июля в Минусинской протоке погиб 12-летний подросток. Об этом сообщили в ГСУСК Красноярского края и Хакасии.

— По данному факту следственным отделом проводится процессуальная проверка. По предварительным данным, подросток вместе со своим приятелем, без разрешения родителей, приехали на протоку реки. Во время купания, находясь в русле водоема, мальчик скрылся под водой,— сообщили в пресс-службе регионального следственного ведомства.

Отдыхающие по-близости взрослые хотели помочь школьнику, но им не удалось найти его в воде. Уже сутки поисками тела ребенка занимаются спасатели, полицейские, волонтеры и жители села Быстрая.

— Проводятся проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — добавили в следкоме.