«Почувствуйте разницу»: мэр Красноярска Сергей Еремин лично помыл Ярыгинскую набережную Енисея

Фото: мэрия Красноярска

Уровень воды в Енисее стремительно снижается с каждым днем, а значит, пришла пора восстанавливать набережные, которые только сейчас освободились от паводка. За восстановление мест отдыха сразу взялись сотрудники «Красгорпарка», а их работу проверил лично мэр Красноярска Сергей Еремин.

При этом градоначальник не просто проинспектировал деятельность подчиненных, а показал, как надо работать не словом, а делом. Сергей Еремин лично взялся за шланг и начал отмывать Ярыгинскую набережную.

Свой пример мэр Красноярска снял на видео и выложил в личный инстаграм. На кадрах Сергей Еремин показывал рабочим, где нужно усилить напор воды во время мытья набережной, где ослабить. И действительно, грязи стало меньше: «Почувствуйте разницу» сказал мэр, демонстрируя результаты своей работы.

После такого примера, сотрудникам «Красгорпарка» придется не ударить в грязь лицом, а работы по восстановлению набережных будет много.

Фото: мэрия Красноярска

Как рассказал глава города, сейчас на набережных много тины и или. И чем быстрее начать, тем проще и меньше будет мороки:

- Сейчас вода освободила нижний ярус, специалисты Красгорпарка сразу же приступили к её очистке от тины и ила. Это важно делать незамедлительно, иначе будет как с посудой дома: не помыл сразу и всё засохнет. С илом, конечно, бороться непросто – отмыть его можно только сильным давлением воды.

Фото: мэрия Красноярска

Но в целом, заверил Сергей Еремин, ситуация далека от критичной. В норме остались МАФы, перила и даже газоны на удивление не размыло водой. Отдельные «пострадавшие» участки будут восстановлены.

- Подкрасим, подчистим, восстановим… Это как после потопа в квартире: глаза боятся, а руки делают. Справимся, - заключил мэр Красноярска.