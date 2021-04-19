Ресторатор Владимиров обвинил главу Красноярска в отсутствии патриотизма из-за бейсболки с логотипом «New-York Yankees»

Фото: Сергей Еремин соцсети

Накануне мэр Красноярска Сергей Еремин вместе с супругой прошелся по городу – от центра до правобережной набережной. Всего – около 12 километров. Глава города назвал это событие марш-броском «У реки два берега». И все бы ничего, но после такой прогулки, у некоторых возник вопрос к градоначальнику – ведь гулял он в бейсболке команды MLB «New-York Yankees».

Первым к бейсболке Еремина придрался ресторатор Владимир Владимиров, который, к слову, недавно начал бракоразводный процесс со своей супругой. Ему стало интересно, почему именно Янкиз, а не любая красноярская спортивная команда?

- Почему чета Ерёминых в кепках бейсбольной команды «Нью-Йорк Янкиз»? Почему не «Красноярские Рыси», чьей победе мэр недавно так радовался в инста? Или хоккейный «Енисей»? С символикой своих было бы лучше для образа главы-патриота.

Очевидно, по мнению экс-депутата, патриотизм человека измеряется не в поступках, а в одежде и спортивных предпочтениях. Видимо, если ты болеешь за «Енисей», но мусоришь на улице и расписываешь дома запрещенной рекламой, то ты патриот, а если болеешь за Янкиз, то возникают вопросы… И не важно, что логотип этой команды давно вышел за пределы исключительно спортивного рынка и стал модным брендом.

При этом некоторые красноярцы считают, что Владимиров просто в эмоциональном кризисе. Проблем ведь много…неудачи в бизнесе и личной жизни. Хочется внимания публики, «оторваться» на ком-то, и тут мэр попал под горячую руку.

Интересно, что в комментариях к посту предпринимателя нашлись те, кто поддерживают такой подход. По мнению отдельных личностей, мэр – это лицо города, если это «лицо» болеет за «бусурманскую» команду, то он чуть ли не враг народа. Надеемся, что и сам Владимиров, и его единомышленники, писали эти посты и комментарии с отечественных телефонов.

С другой стороны, ресторатор одним постом сделал для популяризации бейсбола в Красноярске больше, чем многие за годы работы. Кстати, Янкиз начали новый сезон MLB крайне неудачно – с показателем 5 побед и 10 поражений. Это худший результат 27-кратных победителей Мировой серии за 24 года. Совпадение?

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