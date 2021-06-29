В Туве заведено уголовное дело о заболевании 68 детей COVID в летнем лагере

С 11 июня к врачу-педиатру обращалось 35 детей с различными жалобами. Фото: пресс-служба правительства Тува.

В Туве продолжается расследование ЧП в лагере «Байлак», возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Напомним, с 10 по 22 июня здесь находились 162 ребенка и 33 работника. 22 июня к врачу-педиатру детского лагеря обратился ребенок с жалобами на сыпь. Но предварительный диагноз «дерматит» не подтвердился, оказалось, по результатам медицинского исследования, выявлена инфекция COVID.

- После изъятия сотрудниками Роспотребнадзора биологического материала у 68 детей и 9 работников выявлена инфекция COVID-19, - сообщают в СК по республике Тыва. - Все заболевшие дети и работники в тот же день были госпитализированы. Вместе с тем установлено, что с 11 июня к врачу-педиатру обращалось 35 детей с различными жалобами (на боли в горле; насморк, головную боль и кашель), однако врач-педиатр, в нарушение методических рекомендаций, не принял мер по изоляции детей, не поставил в известность родителей. Помимо этого, выявлены факты пребывания в детском лагере посторонних лиц, а также выход детей за территорию лагеря, что категорически запрещено санитарно-эпидемиологическими нормами, направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

Сейчас следователи продолжают допросы должностных лиц и иных работников. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).