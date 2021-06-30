В двух детских лагерях Красноярского края найден коронавирус

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Коронавирус добрался до детских лагерей Красноярского края. Так, в двух летних организациях Железногорска «Орбита» и «Горный» было зафиксировано два случая заражения ковидом. В «Горном» инфекцию обнаружили у ребенка, а в «Орбите» у одного из вожатых. Эту информацию корреспонденту «Комсомольской правды» подтвердили в дирекции обоих учреждений.

Сейчас детей из двух ДОЛов, контактировавших с зараженными, отправили по домам на карантин – всего уехало 60 детей. Также смены в обоих лагерях покинули несколько сотрудников. Оставшихся отдыхать и работать красноярцев, как и прежде, внимательно контролирует медицинский персонал – обязательная термометрия несколько раз в день и постоянное соблюдение превентивных мер.

В «Горном» девочка, оказавшаяся заболевшей, пробыла в детском лагере буквально несколько часов. Заезд состоялся 23 июня, дети прибыли около 12 дня. После тихого часа одна из отдыхающих обратилась к медикам по причине плохого самочувствия, хотя до этого, как уверяют сотрудники лагеря, не было даже намека на болезнь. Ребенок активничал, с аппетитом ел и был в хорошем настроении.

Девочке замерили температуру, она оказалась довольно высокой. Сотрудники позвонили родителям и ребенка забрали. Через 3 дня выяснилось, что школьнице провели ПЦР-тест и он показал заражение ковидом. В лагере тут же приняли меры – 26 детей из отряда заболевшего ребенка, вместе с вожатыми и воспитателями, тут же отправились домой на карантин, а в корпусах провели полную дезинфекцию.

В «Орбите» заболевшим оказался один из вожатых. Несмотря на то, что все сотрудники сдавали тесты прямо перед заездом, результаты были получены отрицательные, коронавирус все-таки проник в лагерь. В дирекции рассказали, что после выявления зараженного, все контактирующие, в том числе и 34 ребенка, были отправлены домой. В лагере также приняты меры по недопущению распространения ковида.

Напомним, что в Туве продолжается расследование ЧП в лагере «Байлак», возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Напомним, с 10 по 22 июня здесь находились 162 ребенка и 33 работника. 22 июня к врачу-педиатру детского лагеря обратился ребенок с жалобами на сыпь. Но предварительный диагноз «дерматит» не подтвердился, оказалось, по результатам медицинского исследования, выявлена инфекция COVID.

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с 10 по 22 июня здесь находились 162 ребенка и 33 работника. 22 июня к врачу-педиатру детского лагеря обратился ребенок с жалобами на сыпь. Но предварительный диагноз «дерматит» не подтвердился, оказалось, по результатам медицинского исследования, выявлена инфекция COVID. (Подробнее)