Вакцинация от коронавируса в Красноярском крае: привитые болеют, но не умирают от COVID

Вакцина поступает еженедельно Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае неумолимо растет число заболевших COVID. На 1.06 общее число заразившихся было 73 603, умерших 3749, а выздоровевших — 67 749. В середине июня 74 925, 3 832, 68 786 соответственно. По данным на 6.07.2021 – 79 439, 4 012, 70 938. Зоя Масленникова, представитель министерства здравоохранения Красноярского края ответила на самые насущные на сегодняшний вопросы.

Социальный портрет заболевших:

- Возраст «помолодел». Сегодня это преимущественно пациенты в возрасте от 25 до 50 лет. Но так же, как и в прошлую волну, болеют в том числе и люди старшего поколения.

Об источниках заражения:

- Преимущественно источниками заражения являются уже больные люди клиническими и бессимптомными формами.

Количество мест в больницах:

- Конечно, мы, начиная с первой волны, готовили отрасль к тому, чтобы были готовы мощности для оказания помощи больным в стационарных условиях. В предыдущую волну в крае разворачивалось более 7,5 тысяч мест, в настоящее время по мере увеличения числа заболевших количество коек для оказания помощи увеличивается. В настоящее время их функционирует по краю более 5 тысяч.

Насколько охотно идут люди вакцинироваться:

- Сегодня на фоне заболеваемости количество желающих вакцинироваться существенно увеличилось. Соответственно, с этим происходит увеличение доступности вакцинации. Она проходит не только в медицинских организациях, но и в торговых центрах, в парке флоры и фауны, на железнодорожном вокзале. И это не только в Красноярске, но и в других крупных городах края.

Есть ли дефицит вакцины:

- Она поступает еженедельно. Сегодня правительство, руководство края, взаимодействует с федеральными органами власти, для того, чтобы обеспечить потребность населения края в проведении вакцинации. Объемы поступающей вакцины и частота этих поставок за последние три недели существенно увеличились. В последние три недели правительство и руководители нашего края организовали тесное взаимодействие с министерством здравоохранения Российской Федерации, с министерством промышленности. Было направлено обращение губернатора края в минздрав России об увеличении объемов поставки и кратности поставок на территорию нашего края. Поэтому надеемся, что в ближайшем времени произойдут еще более позитивные изменения, и мы сможем еще больше увеличить темпы иммунизации.

Какие гарантии дает вакцинация и дает ли вообще:

- Особенностью нынешней вакцинации является ее проведение по эпидемическим показаниям, то есть в условиях регистрируемой заболеваемости. Она призвана защитить от тяжелых форм заболевания и неблагоприятных исходов. Сейчас пик заболеваемости, и да, у нас есть случаи заболевания тех людей, которые ранее получили профилактические прививки. Однако, это случаи легкого или средне тяжелого течения без интенсивной терапии. По данным федеральных регистров заболевших и вакцинированных, случаев смерти среди получивших вакцинацию в крае не зарегистрировано.

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