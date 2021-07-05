В Красноярский край завезли еще 30 тысяч доз вакцины от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Новая партия вакцины от ковида Спутник V поступила в Красноярский край на выходных. Все препараты были приняты на специальный склад в Красноярске. Сейчас их развозят по всем больницам и поликлиникам региона. С начала пандемии в в Красноярский край было направлено около 480 тысяч доз вакцины.

Это случилось очень вовремя, так как на минувших выходных первый компонент вакцины закончился в медпункте Железнодорожного вокзала. Полный список внебольничных пунктов вакцинации можно посмотреть здесь.

- Прививки ставят в 83 медицинских учреждениях региона, в которых развёрнуто 127 прививочных пункта. Жители Красноярского края, желающие поставить прививку от коронавирусной инфекции, смогут записаться на вакцинацию одним из удобных для себя способов. Пациент может обратиться по телефону или лично в регистратуру поликлиники. Также записаться можно через личный кабинет на портале www.web-registratura.ru, либо через личный кабинет на едином портале государственных услуг, - напоминают в минздраве Красноярского края.