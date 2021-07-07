Сработавшие сигнализации, ливень стеной и вновь затопленные улицы: в Красноярске после аномальной жары прошел сильный ливень с грозой

Тучи над Красноярском Фото: ИВАНОВА Диана

Аномальная жара в Красноярске закончилась также быстро, как и началась. «Адское пекло», как выражаются жители краевой столицы в соцсетях, царствовало всего 3 дня с 4 по 6 июля.

О приближении непогоды стало известно еще накануне. Администрация Красноярска сообщила, что на город надвигаются ливни грозы и град, а также серьезно усилится ветер – аж до 25 метров в секунду. Глядишь, может и режим «черного неба» закончится благодаря силе стихии.

Вчера мощь стихии на себе прочувствовали районы, расположившиеся поблизости к Красноярску – серьезный град и ливень прошел в Рябинино, а в Емельяново разыгрался настоящий шторм. Краевую столицу 6 июля ливень обошел стороной. Ночью жара начала спадать, поднялся легкий ветерок.

В полную мощь непогода разыгралась только после обеда 7 июля. Примечательно, что стихия сошла не на весь город сразу, а на отдельно стоящие районы. Сначала грозовые раскаты ощутили на себе жители Октябрьского района, затем Железнодорожного и теперь ливень захватил весь город.

«Сложилось впечатление, что молнии попали в Николаевскую сопку. «Антенны» могли словить несколько разрядов», «Из окна практически ничего не видно, дождь просто стеной», - рассказали «Комсомолке» очевидцы.

Читатели сообщают, что отовсюду слышны звуки автомобильно сигнализации, сработавшей из-за грома, а в некоторых частях города ливнёвки уже перестают справляться с потоками дождя и образуются «моря».

- Возвращалась с внуком с прогулки из парка «Троя» и попали под ливень. Буквально за несколько минут дороги залило и воды на пешеходном переходе уже по щиколотку, - отмечает жительница Октябрьского района.

Напомним, что в последний раз такой мощный ливень прошелся по Красноярскому краю 20 июня. Тогда город не просто затопило, грозы стали причиной многих трагедий и ЧП, а последствия разыгравшейся стихии устраняли еще очень долго.

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По данным Среднесибирского УГМС, в течение суток 6 и 7 июля в центральных районах края, в том числе и в Красноярске, синоптики ожидают сильные дожди и ливни, град, а местами и крупный град, грозы и шквалистое усиление ветра – до 25 метров в секунду. (Подробнее)

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