Полиция начала расследование по факту телефонного мошенничества после звонка пострадавшей на «прямую линию» Владимиру Путину

Полиция начала расследование по факту телефонного мошенничества Фото: Мария ЛЕНЦ

На прошедшей 30 июня «Прямой линии» с Владимиром Путиным прозвучал звонок из Красноярска. Любовь Шенделева задала вопрос, актуальный для всей страны - до каких пор телефонные мошенники, пользуясь своей безнаказанностью и доверчивостью граждан, особенно пожилых, наивных, беззащитных, будут отнимать у них последние деньги? Оказалось, женщина сама столкнулась с аферистами – ей звонили на сотовый, пытались выманить деньги, а потом угрожали.

И вот, комментарий дали в региональной полиции: заведено уголовное дело по статье 159 – «Мошенничество», начато расследование.

Любовь Шенделева Фото: соцсети

ОФИЦИАЛЬНО

МВД по Красноярскому краю:

- В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, СК также начал свою работу – поиск преступников контролируется руководством Главного управления МВД России по Красноярскому краю.

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