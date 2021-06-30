Полиция начала расследование по факту телефонного мошенничества после звонка пострадавшей на «прямую линию» Владимиру Путину

Полиция начала расследование по факту телефонного мошенничества
Фото: Мария ЛЕНЦ
На прошедшей 30 июня «Прямой линии» с Владимиром Путиным прозвучал звонок из Красноярска. Любовь Шенделева задала вопрос, актуальный для всей страны - до каких пор телефонные мошенники, пользуясь своей безнаказанностью и доверчивостью граждан, особенно пожилых, наивных, беззащитных, будут отнимать у них последние деньги? Оказалось, женщина сама столкнулась с аферистами – ей звонили на сотовый, пытались выманить деньги, а потом угрожали.
И вот, комментарий дали в региональной полиции: заведено уголовное дело по статье 159 – «Мошенничество», начато расследование.
Любовь Шенделева
Фото: соцсети
ОФИЦИАЛЬНО
МВД по Красноярскому краю:
- В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, СК также начал свою работу – поиск преступников контролируется руководством Главного управления МВД России по Красноярскому краю.
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