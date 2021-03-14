Мошенников, наживавшихся на доверчивости красноярцев, задержали в Татарстане и Марий Эл Фото: Мария ЛЕНЦ

Мошенников, наживавшихся на доверчивости красноярцев, задержали в Татарстане и Марий Эл. Сообщения о проделках аферистов стали поступать в полицию в ноябре прошлого года. Со слов потерпевших, злоумышленники звонили, представлялись полицейскими, говорили, что их родственник стал виновником ДТП, и обещали за вознаграждение решить вопрос.

- Когда потерпевшие соглашались, к ним приезжал водитель такси. Ему злоумышленники представлялись как сотрудники одной из организации . Курьер забирал деньги и переводил их на счет мошенникам, получая за это определенную сумму, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Красноярскому краю.

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Публикация от ПОЛИЦИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (@mvd_24)

Общий ущерб от действий злоумышленников оценивают на сумму около пяти миллионов 300 тысяч рублей. Общее число жертв достигло 32 человек - жителей Красноярска. Каждый из них заплатил от 10 до 700 тысяч рублей.

Вчера подозреваемых задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятии . В отношении них возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество».