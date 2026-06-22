На пути напавшего на детский лагерь в Туве неадеквата встал школьник Дамир. Фото: соцсети.

«Построил нас в ряд, лупил палкой и орал: «Рота, подъем!» - вспоминают дети. Сутки назад, в ночь на 21 июня ребятам из лагеря «Орленок» в Туве пришлось пережить настоящий кошмар: к ним в корпус вломился неадекват. Крушил мебель, избивал всех, кто попадется на глаза. Пострадали 14 человек. Но, как оказалось, раненых могло быть больше. Если бы не один из мальчишек, маленький Дамир. Жуткий незнакомец размахивал палкой, и тут на его пути встал смелый мальчишка. Подробности – в эксклюзивном материале «КП» - Красноярск.

Хлипкий заборчик одолеет кто угодно

Все произошло в ночь с 20 на 21 июня в оздоровительном (!) лагере «Орленок» на озере Чагытай в Тандинском районе. Чистейшая вода, золотистый песок, живописные пейзажи, никто из родителей и подумать не мог, что ждет их детей в этом райском месте.

Около трех часов ночи в лагере появился странный человек. Едва держался на ногах, в руках какая-то палка.

- Как проник на территорию? Там вокруг лагеря хлипкий заборчик из штакетника, - пояснил источник «КП» - Красноярск. – Кто угодно перелезет, даже пьяный.

Тем более на озере несколько баз отдыха, там отдыхают туристы. Купаются, загорают, случается, и выпивают. А этот, видимо, перебрал с развлечениями. И подался на поиски «приключений». А тут – детский лагерь!

В конце весны лагерь проверяли. Фото: прокуратура.

Охранник в лагере был, но далеко

Незнакомец на территории, шатается, явно опасный, но… Чужака не заметил никто.

- Охрана в лагере есть, есть и тревожная кнопка, - подтвердил наш источник. – Но лагерь немаленький, за всем не уследишь. Тем более человек пробрался на территорию в месте, которое было далеко от поста сторожа. И влез в один из самых отдаленных корпусов.

Что им двигало? По уверениям детей, неадекват к ним не приставал, так что сексуального мотива здесь нет.

- Он построил нас в ряд, лупил палкой и орал: «Рота, подъем!», - признаются школьники.

Кстати, некоторые СМИ предположили у нападавшего ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство – тяжелое психическое состояние), возможно, он служил. Но эту информацию силовики опровергают: агрессор – из «гражданских», просто перебрал спиртного или «запрещенки».

Рядом с лагерем озеро, базы отдыха. Фото: сайт лагеря.

Пытался увести нападавшего от детей

Но самое удивительное было дальше. На пути неадеквата встал один из ребят, мальчик по имени Дамир. Добрая улыбка, очки – никто не разглядел бы в нем героя. И зря!

- Мы, как всегда, в гуще событий. Когда мне позвонил начальник лагеря, я так и нала, что Дамир по-любому наисполнял там, - поделилась в соцсетях мама Дамира.

Она, как и все, потрясена произошедшим. Позволим себе привести ее рассказ целиком:

- В отряд забегает мужик в неадекватном состоянии и устраивает треш. Что делают нормальные дети? Прячутся в шкафах, притворяются спящими. Что делает Дамир? Встает, разговаривает с неадекватом, пытается увести его из корпуса, берет удар на себя, защищает ребят, вызывает помощь и бежит обратно в корпус к ребятам! Вряд ли об этом напишут и похвалят его, но вы хотя бы будете знать, что он – настоящий мужчина.

Мужчина разгромил корпус. Фото: соцсети.

Сейчас он в лагере, нам звонят родители детей, рассказывают, как ребята в отряде в восторге от его поступка. Хочется то ли похвалить его, то ли леща дать – не пойму. Двоякие чувства.

Как любая мать, я бы хотела, чтобы у ребенка было развито чувство самосохранения. Но! Но у меня Дамир! Телесные повреждения он тоже получил. Как и многие другие дети. Но в целом с ним все в порядке, от помощи врачей отказался. Пока остался в лагере.

Место красивое, но с безопасностью пока не все гладко. Фото: сайт лагеря.

Жертв может быть больше 14

- В СМИ пишут искаженно, будто бы только двое пострадали. Пострадавших было около половины отряда, - утверждает женщина.

Действительно, накануне в Минобре Республики объявили: НИКТО из детей не пострадал: «Телесные повреждения есть только у двоих».

На самом деле 14 детей из того отряда сообщили, что пострадали. А есть и такие, кто решил не заявлять. Так что количество жертв может быть еще больше, заключают силовики.

Корпуса в лагере одноэтажные. Фото: сайт лагеря.

Что известно о нападавшем? Ему 25 лет, судимостей нет. Отдыхал на одной из ближайших баз, снял там домик. Видимо, слишком «увлекся» и пошел вразнос.

- Был не в себе точно, - говорят в СК. – Допросить его пока не удалось. Все ждут, пока он придет в чувства, будет в более вменяемом состоянии.

По словам Аллы Нурсат, старшего помощника руководителя (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) СУ СК России по Республике Тыва, в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.

Домики стоят прямо среди деревьев. Фото: сайт лагеря.

Напомним, против него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Максимальное наказание по ней – пять лет лишения свободы.

«Комсомольская правда» - Красноярск благодарит за помощь при подготовке публикации СУ СК России по Республике Тыва, а также очевидцев.

Мы следим за развитием ситуации.

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