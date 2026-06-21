Рассказываем, где был охранник лагеря во время нападения неадеквата на детей. Фото: прокуратура.

Дикий случай в летнем лагере «Орленок» в Туве: от нападения неадеквата здесь пострадали 13 детей. Впрочем, жертв может быть и больше, сообщает наш источник. Подробности громкой истории – в эксклюзивном материале «КП» - Красноярск.

Был на взводе, от него разило спиртным

Напомним, это произошло буквально несколько часов назад, в ночь на 21 июня. Около трех часов, когда уже светало, на территории появился странный мужчина. По некоторым данным, был не в себе, на взводе. От него сильно разило спиртным.

Оздоровительный лагерь «Орленок» в Туве располагается прямо на берегу озера Чагытай. Он состоит из нескольких корпусов, небольших, одноэтажных.

В такой домик, где спали дети, и вломился незнакомец. Зачем, почему, пока сведений нет. Оказавшись в помещении, мужчина принялся крушить все вокруг. От шума повскакивали перепуганные дети. Но это не остановило дебошира – он перешел на них, стал избивать беззащитных.

- Пострадало, как минимум, 13 детей, - сообщили «КП» - Красноярск в СУ СК России по РТ. – Сейчас с ними работают наши сотрудники.

Неизвестный разгромил один из корпусов. Фото: соцсети.

А где была охрана?

После нападения все полы в корпусе были в красных пятнах. Впрочем, по предварительной информации, критических и серьезных повреждений никто из детей не получил. Но, что переживают сейчас дети и родители, сложно даже представить. А если бы незнакомец был вооружен? Куда смотрела охрана, и есть ли она вообще?

- Нужно понимать: лагерь находится в популярном среди отдыхающих месте, - пояснил «КП» - Красноярск источник в силовых структурах. – То есть там не только дети, но и толпы туристов. Тем более это был выходной, ночь с субботы на воскресенье.

На берегу озера, где находится лагерь, отдыхают толпы людей. Фото: соцсети.

Причем лагерь огражден, но заборчик у него из штакетника, перемахнет даже ребенок. Дебошир так и сделал, перелез и вот он уже в ближайшем корпусе. А охрана?

- А что охрана? – продолжает наш источник. – Охранник в лагере был. В ту ночь он дежурил, да. Но его пост располагается не рядом с этим корпусом, а в отдалении. И только когда дети начали кричать и плакать, он поднял тревогу, кинулся на помощь. И скрутил этого мужика вместе с кем-то из сотрудников.

Лагерь считается оздоровительным, находится в живописном месте. Фото: сайт лагеря.

Весной лагерь проверила прокуратура

Примечательно, что лагерь на хорошем счету. В конце мая его проверила прокуратура, и никаких нарушений не выявила. Ну а сегодня представитель надзорного ведомства - исполняющий обязанности прокурора Тандинского района Аян Опай – уже выехал на место ЧП, чтобы во всем разобраться.

- Расследование произошедшего продолжается, - прокомментировали «КП» - Красноярск в СУ СК России по РТ. – Пока наши специалисты работают с детьми в лагере.

А подозреваемый будет опрошен позже. «КП» - Красноярск следит за развитием ситуации.

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