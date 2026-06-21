По словам чиновников, пострадавших при нападении на детский лагерь в Туве нет. Фото: сайт лагеря.

После дерзкого нападения на детский лагерь в Туве в ночь на 21 июня Министерство образования Республики сделало заявление. По уверениям чиновников, во время атаки никто из детей не пострадал. Более того – всем интересно и ни один не изъявил желания уезжать. Подробности в материале «КП» - Красноярск.

«Телесные повреждения не причинили вреда здоровью»

Напомним, ЧП произошло в детском лагере «Орленок», расположенном в живописном месте – на берегу озера Чагытай Тандинского района.

Вот что известно о нем сейчас. Около трех часов ночи 25-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения пробрался в лагерь со стороны озера. А именно – с заднего двора базы отдыха, уточняют в Минобре.

Оказавшись на территории, он влез в один из спальных корпусов. Разгромил мебель, напугал детей. Дальше цитируем сообщение министерства:

- Нанес двум подросткам телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью. В результате происшествия дети не пострадали, медики оценили их состояние как удовлетворительное.

Дети живут вот в таких корпусах, Фото: сайт лагеря.

Есть и охрана, и сигнализация, и нападавший

Кстати, охрана в лагере есть, подчеркивают чиновники. Она осуществляется сторожами – по штатному расписанию. Кроме того, в «Орленке» имеется тревожная сигнализация. Она исправна, работоспособность «кнопки» в очередной раз была проверена за три дня до ЧП, 18 июня. За это отвечают сотрудники ФГУП «Охрана».

После того, как подняли тревогу, дебошира задержали сотрудники лагеря. А потом передали его полицейским. Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство»).

На место ЧП выехала рабочая группа Минобра под руководством первого заместителя министра Ларисы Андалаевой. А также следственно-оперативная группа МВД, СК, прокуратура. Сейчас ситуация на контроле.

Учредителю лагеря, Тувинской республиканской организации Общероссийского профсоюза работников потребительской кооперации, Минобром сделали замечание. Его обязали принять все меры для обеспечения безопасного пребывания детей и работников в лагере.

Лагерь "Орленок" имеет и охрану, и сигнализацию. Фото: сайт лагеря.

Отвечающие за безопасность детей будут проверены

Пережившим нападение детям, их родителям и педагогам рабочая группа Минобра оказала психологическую помощь.

- Дети успокоены, в лагере всем интересно, уезжать домой никто не хочет, - комментируют представители министерства. – А с персоналом лагеря провели внеплановый инструктаж.

Меж тем громкое уголовное дело взял под свой контроль Глава СК России Александр Бастрыкин. Он затребовал доклад о ходе расследования инцидента.

Рядом озеро, где отдыхают туристы, Фото: сайт лагеря.

К слову, по данным силовых ведомств, пострадавшие при нападении на лагерь все-таки есть. И их как минимум 13, а, может быть, и больше.

В любом случае точку над «и» поставит следствие. В рамках разбирательства выяснят все обстоятельства случившегося. Кроме того, будет дана оценка действиям (или бездействию) должностных лиц, обязанных обеспечить безопасность детей.

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