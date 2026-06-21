ЧП в детском лагере «Орленок» в Туве: ночью на территорию проник неизвестный и набросился на ребят. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике.
Все случилось несколько часов назад, в ночь с 20 на 21 июня. Тревожный сигнал поступил в Межмуниципальный отдел МВД России «Тандинский»: в детский лагерь «Орленок» на озере Чагытай пробрался какой-то мужчина.
Незнакомец вел себя неадекватно: вломился в один из корпусов, крушил мебель. И главное – набросился на детей. Благо вовремя подоспели взрослые: агрессора скрутили сотрудники лагеря, вызвали полицию.
Вскоре было установлено: напавший – мужчина 2001 года рождения. В ту ночь он был пьян, не отдавал себе отчета в том, что творит. В результате ранил несколько детей, отдыхающих в лагере.
Пострадавших осмотрели фельдшеры «скорой», оказали всем необходимую помощь.
Ну а ночного «визитера» передали полицейским. Сейчас они устанавливают все обстоятельства происшествия. Узнают, что понадобилось 25-летнему мужчине от спящих детей.
-По факту нападения на детский лагерь было возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство»), - прокомментировала «КП» - Красноярск Алла Нурсат, старший помощник руководителя (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) СУ СК России по Республике Тыва.
Максимальное наказание за такое – пять лет лишения свободы.
«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.