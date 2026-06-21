13 детей пострадали при нападении на летний лагерь в Туве. Фото: соцсети.

- Таскал за волосы девочку, избил 12-летнего мальчика. Там в корпусе весь пол – в красных каплях, кошмар, - о ночном нападении на летний лагерь «Орленок» на озере Чагытай в Туве, во время которого пострадали дети, рассказали очевидцы. Подробности – в материале «КП» - Красноярск.

Была ли охрана?

Напомним, ЧП произошло в ночь на 21 июня. По сведениям «Комсомолки», было около трех часов, уже светало, дети спали. В это время на территорию лагеря пробрался незнакомец. Как сумел пройти мимо охранников? В тот момент никого из них на месте не было, утверждают родители ребят. Но это, подчеркнем, пока официально неподтвержденная информация.

Оказавшись на территории, мужчина проник в один из корпусов. И принялся все там крушить. Что им двигало, понимал ли агрессор, что творит, предстоит выяснить следователям.

- Три часа, дети спят. И вдруг посреди ночи к ним вламывается разъяренный мужик, устраивает погром. Хватает одну из девочек за волосы, волочит, избивает 12-летнего мальчишку. Там весь пол был в красных каплях, пятнах, кошмар! – возмущаются родители детей, отдыхающих в «Орленке».

Корпуса одноэтажные, в один из них проник незнакомец. Фото: сайт лагеря.

Возможно, раненых больше

Дети перепуганы: крики, плач. Хорошо еще, на шум прибежал кто-то из сотрудников, дебошира удалось остановить. Вызвали скорую, полицию.

Как выяснилось, от рук нападавшего пострадали как минимум 13 (!) детей. Медики оказали им первую помощь, успокоили.

Оказалось, на них набросился мужчина 2001 года рождения, местный житель. Но что стало причиной нападения, почему кинулся на детей, сейчас уточняется. Есть сведения, что он был пьян, не владел собой.

- После нападения на лагерь было возбуждено уголовное дело по признакам статьи 213 («Хулиганство»), - пояснила «КП»- Красноярск Алла Нурсат, старший помощник руководителя (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) СУ СК России по Республике Тыва. – Пострадали 13 человек, дети.

Оздоровительный лагерь находится в Тандинском районе, на берегу озера. Фото6 сайт лагеря.

По информации собственного источника «КП» - Красноярск, количество раненых неокончательное. Увы, есть вероятность, что пострадавших больше.

«КП» - Красноярск следит за развитием ситуации.

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